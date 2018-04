Titel: Das Geheimnis der guten Ausstrahlung?

Der Redenschreiber Thilo von Throta sagt, die Inaugurationsrede von Donald Trump sei technisch sehr gut gewesen. Lesen Sie die komplette Rede mit ausführlichen Kommentaren der NPR-Politik-Redakteure hier.

Eine gute Analyse zum Charisma-Begriff in der deutschen Politik liefert Julia Encke in ihrem Buch "Charisma und Politik"

Die Porträtfotografin Herlinde Koelbl hat in einer Langzeitstudie "Die Spuren der Macht" deutscher Politiker verfolgt und sie in Fotos und Interviews dokumentiert.

In ihrer Dissertation "Charismania: Charisma als "Doping" für Persönlichkeit und Karriere?" hat die Psychologin Eva B. Müller Charisma-Ratgeber miteinander verglichen

Wenn Charismatiker moderne Helden sind, sollte man lesen, was der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell zur Formel der Heldenreise zu sagen hatte, eine Formel wie sie Hollywoodfilme oder die berühmten Ted Konferenzen, ein Spielplatz für Raketenbauer und Nobelpreisträger, nutzen. 1988 strahlte der Sender PBS sechs Gespräche mit Joseph Campbell unter dem Titel "The Power of Myth" aus, bis heute zählt die Sendung zu den erfolgreichsten Serien überhaupt in der Geschichte des öffentlichen amerikanischen Fernsehen

Neuer Mensch oder arme Sau?

Myostatin ist ein Gen, dass das Muskelwachstum kontrolliert, und die Flüssigkeit, die Rich Lee sich in beide Oberarm injiziert hat, soll dieses Gen ausschalten. Biomediziner haben das erfolgreich an Embryos von Mäusen, Hunden, Kaninchen, Ziegen, Schweinen und Rindern ausprobiert.

Die britische Sun titelte, Rich Lee wolle seinen Penis in einen batteriebetriebenen Vibrator umbauen.

Der Philosoph Nick Bostrom von der Oxford University gründete den Dachverband der Szene, die World Transhumanist Association.

In der Pflanzenzüchtung ist Crispr inzwischen weit verbreitet, doch mit Versuchen an Menschen sind die Forscher zurückhaltend. China hat 2015 die ersten Studien an wenigen Krebspatienten begonnen, die USA starten in diesen Wochen.

Das Telefongespräch von Josiah Zayner und der FDA ist auf Zayners Youtube-Kanal nachzuhören.

Eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft warnt: "Wer Do-it-Yourself-Kits bestellt und außerhalb gentechnischer Anlagen entsprechend anwendet, riskiert eine Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro."

Der Transhumanismus habe eine religiöse Dimension, schreibt der Philosoph Stefan Lorenz Sorgner. Er gebe dem Leben wissenschaftsaffiner Menschen einen Sinn: "Ich möchte der Vorfahre des Posthuman sein".

Über den Eklat auf der Bodyhacking Konferenz sowie das dubiose Biohacker-Startup berichtete Gizmodo in diesem Artikel.

Hier nimmt die ZBSK Stellung zu den Crispr Kits von The Odin.

Im Crispr Kit gibt es den E.coli Stamm HME63. Das Bundesamt für Verbraucherschutz stuft ihn in Risikogruppe 1 (von 3) ein.

Richard Lee startet am 10.11.2016 einen Spendenaufruf. Er braucht Geld für seinen Anwalt.

Hier schreibt Josiah Zayner über seinen Crispr-Selbstversuch.

Auf Facebook lässt Josiah seine Story in 4 Teilen Revue passieren.

An die Kette gelegt

Das Fraunhofer-White-Paper "Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale" bietet einen guten Einstieg in das Thema.

Wer es genauer wissen will, gerade auch technisch, dem sei "Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. A Comprehensive Introduction" von Arvind Narayanan u.a. (2017) empfohlen.

In dem aktuellen Fraunhofer-Report "Blockchain und Smart Contracts" (November 2017) wird das Konzept der Smart Contracts erläutert. Alex de Vries geht auf seiner Seite "Digiconomist" dem Problem des Energieverbrauchs der Bitcoin-Blockchain nach.

Einen interessanten tabellarischen Vergleich der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin und Ethereum listet Solomon Lederer in seinem Blockmatics-Blog auf Medium.com auf.

Die Zumutung: Geo-Engineering

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt hierzulande 18 Universitäten und Institute mit insgesamt 10 Millionen Euro, um Geoengineering zu erforschen.

David Keith leitet an der Harvard University ein Forschungsprogramm zum "Sonnenstrahlungs-Management".

"Sowohl für das 2-Grad-Ziel als auch für das 1,5-Grad-Ziel müssen ziemlich sicher Technologien für negative Emissionen eingesetzt werden," schreiben die Klimaforscher Johan Rockström und Hans Joachim Schellnhuber in dieser Analyse des Paris-Abkommens.

Mit Direct Air Capture (DAC) lässt sich Kohlendioxid direkt aus der Luft fangen. Anschließend müsste man das Kohlendioxid in unterirdischen Gesteinsschichten speichern oder mit Wasserstoff zu synthetischem Benzin recyceln. Die Technik steht noch am Anfang, und die Kosten pro Tonne aufgefangenem CO2 betragen stolze 200 bis 1000 Dollar.

Lena Boysen vom Max-Planck-Institut für Meteorologie hat ausgerechnet, wie viel Land man bräuchte, um mithilfe von BECCS das 2-Grad-Ziel einzuhalten: Die in Paris zugesicherten CO2-Einsparungen der Staatengemeinschaft vorausgesetzt, müsste auf einem Viertel aller derzeit genutzten Ackerflächen Energiepflanzen angebaut werden.

Innerhalb von 10 bis 20 Jahren ließe sich die Welt durch Solar Radiation Management wieder auf vorindustrielles Niveau abkühlen, schätzt der Weltklimarat in seinem jüngsten Bericht.

Simulationen vom Max Planck-Institut für Meteorologie zeigen die Nachteile von Solar Radiation Management.

Das Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung verbietet neuerdings die Ozeandüngung.

Claudias Horrorfilm

In diesem New York Times-Artikel schreibt der Politikprofessor Howard Ball über die Tests in Nevada. Sein Fazit: Die Atomic Energy Commission wusste sehr genau, dass der Fallout gefährlich ist.

In der Fachzeitschrift Health Phys ist diese medizinische Analyse der Fallout-Schäden auf den Marshall Inseln erschienen.

Liste der Atomwaffentests der USA

Der Radiation Exposure Compensation Act entschädigt einen Teil der Bevölkerung östlich des Atomwaffentestgebiets von Nevada, wenn die Menschen an bestimmten Krebsarten erkrankt sind.

Informationen der NGO Healutah.org über Downwinder.

Die Universität Utah sammelt Videointerviews mit Downwindern.

Spring! In Japan gilt Waldbaden als Medizin

Alles über den Wald in Deutschland steht in der dritten Bundeswaldinventur.

Der japanische Forscher Qing Li weist in seinen Arbeiten nach, dass Waldbaden, also schon ein kurzer entspannter Spaziergang durch den Wald, einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Li forscht an der Nippon Medical School

Vor allem japanische und koreanische Studienergebnisse weisen nach, dass ein Aufenthalt im Wald einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Japanische Forscher haben gerade erst erneut die positive Wirkung von Naturmotiven nachgewiesen.

Forscher haben für eine Metaanalyse 127 Studien aus den Jahren 2007 bis 2017 untersucht. Sie stützen die Biophilia-Hypothese, stellen aber fest, dass die Langzeitwirkung des Waldbadens noch nicht ausreichend belegt sei.

Der emeritierte Marburger Soziologe Rainer Brämer hat ein umfangreiches Forschungsarchiv für das Verhältnis von Mensch und Natur erstellt.

Dass die Präsenz von Pflanzen Auswirkungen auf Gemütszustand, Stresslevel, Selbstwahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit hat, zeigt ein Überblick hinsichtlich der Interaktion zwischen Mensch und Pflanze von McLain et al.

Wie wichtig Gärten, Parks, naturbasierte Therapien und ein grünes Umfeld vor allem für Stadtbewohner und ältere Menschen sind, hat Ulrika K. Stigsdottar in mehreren Studien untersucht.

Bereits 1984 sorgte der schwedische Forscher Roger Ulrich mit einer Studie für Aufsehen, der zufolge Patienten schneller gesund werden, wenn sie ins Grüne schauen.

Angela Schuh vom Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der Ludwig-­Maximilians-Universität in München hat im Auftrag des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern aktuelle Studien zur Waldtherapie ausgewertet.

Bad Iburg hat das Waldbaden in das Veranstaltungsprogramm der diesjährigen niedersächsischen Landesgartenschau genommen.