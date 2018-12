Dieser Text stammt aus dem ZEIT WISSEN Magazin 1/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Sie sind schlank, elegant und für uns da, wenn wir sie brauchen. Egal wann, egal wo. Es sei denn, der Akku streikt. Oder das mobile Datenvolumen ist ausgeschöpft. Smartphones können alles. Sie sind Helden im Hosentaschenformat. Der Kollege jammert über den Job? Erträglicher, wenn ich nebenbei Mails checke. Der Zug tuckert über die Gleise? Endlich habe ich Zeit, die Urlaubsfotos zu sortieren. Der Partner braucht eine Umarmung? Okay, Smartphones können nicht alles. Aber sie sind verführerisch. Ein Griff, und ich finde mich in der Fremde zurecht. Ein Griff, und es wird Licht im Dunkeln. Ein Griff, und ich weiß, was ich wissen will.

Smartphones sind verführerisch, aber sie sind auch tückisch. Wie viele Tresendebatten sind verstummt, seit jeder die Antwort auf eine Streitfrage in seiner Hosentasche trägt? Welche Bilder entgehen uns, weil wir auf ein Display starren statt aus dem Fenster? Wie viele Bekanntschaften machen wir nicht, während wir mit unseren digitalen Freunden chatten? Studien zeigen: Wer das Smartphone im Beisein anderer nutzt, ist weniger aufmerksam und wirkt desinteressiert und respektlos.

Damit Sie beweisen können, dass Sie auch analog etwas draufhaben, hat ZEIT WISSEN ein Spiel entwickelt. Am Ende haben Sie garantiert digital entgiftet.

Das Spiel liegt dem Heft als Extra zum Herausnehmen bei!

Jedes Themenfeld hat sechs Aufgaben. Würfeln Sie, welche Sie lösen müssen.

+ Detox-Aufgabe für alle Verlierer am Ende des Spiels

1. Wo ist Norden?

2. Wie weit ist es bis zur nächsten Autobahnauffahrt?

3. Falte einen Stadtplan oder eine Karte in zehn Sekunden korrekt zusammen.

4. Wie heißt die Haupteinkaufsstraße in deinem Wohnort?

5. Beschreibe in fünf Sätzen deinen Weg von zu Hause zur Arbeit.

6. Erkläre in einer Minute, wie ein Kompass funktioniert.

+ Zeichne eine Deutschlandkarte mit allen Bundesländern und ihren Hauptstädten

Verkehr

1. Schätze: Wie weit ist es bis zur nächsten Bushaltestelle?

2. Wie viel kostet ein Kurzstreckenticket an deinem Wohnort?

3. Schätze: Wie lange bräuchtest du zu Fuß nach Berlin?

4. Erkläre in einer Minute, wie ein Hybridauto funktioniert.

5. Rate: Welche Mitspieler machen Carsharing?

6. Schätze: Wie viele Mitspieler kaufen ihre Bahntickets per App?

+ Gehe zur nächsten Bushaltestelle, und schreibe den Fahrplan für heute ab

Reisen

1. Nenne die Nachbarländer Deutschlands.

2. Schätze: Wie viele Mitspieler haben eine Sprachlern-App installiert?

3. Rate: Welcher Mitspieler hat schon einmal online ein Hotel kritisiert?

4. Rate: Welcher Mitspieler spricht mehr als drei Sprachen?

5. Nenne ein Lieblings-Urlaubsland eines Mitspielers.

6. Wie lange ist dein Personalausweis noch gültig? Beweise es!

+ Lerne, auf Spanisch und Italienisch bis zehn zu zählen

Kalender

1. Welcher Termin steht als Nächstes in deinem Kalender? Beweise es!

2. Schätze: Wie viele Mitspieler nutzen keinen digitalen Kalender?

3. Lösche alle Termine für die nächste Woche aus deinem Smartphone-Kalender.

4. Nenne die Geburtsdaten deiner Eltern.

5. Nenne alle Feiertage in den kommenden sechs Monaten.

6. Erkläre in einer Minute, warum es Schaltjahre gibt.

+ Lerne die Geburtstage deiner Mitspieler

Adressbuch

1. Nenne die Adresse des Mitspielers, der rechts von dir sitzt.

2. Ein Mitspieler scrollt durch deine Kontakte, bis du Stopp sagst. Lösche diese Nummer.

3. Wer steht an letzter Stelle deines Adressbuchs? Belege es!

4. Schätze: Welcher Mitspieler hat die meisten Kontakte gespeichert?

5. Wie viele Kontakte hast du gespeichert? Belege es!

6. Ein Mitspieler nennt einen Namen aus deinem Adressbuch. Nenne den Namen, der darüber steht .

+ Lerne auswendig und lösche: den ersten und letzten Kontakt in deinem Adressbuch sowie den ersten mit M

Nachrichten

1. Ein Mitspieler scrollt durch deine WhatsApp- oder SMS-Chats, bis du Stopp sagst. Lösche diesen Chat.

2. Erfinde ein neues Emoji und zeichne es.

3. Rufe sofort die letzte Person an, der du geschrieben hast.

4. Mache fünf Emojis nach.

5. Lies die letzte Nachricht vor, die du bekommen hast.

6. Zettel-Chat: Jeder Mitspieler schreibt dir eine anonyme Nachricht auf Papier. Ordne sie zu.

+ Schreibe die letzten fünf E-Mails, die du bekommen hast, handschriftlich ab

Soziale Medien

1. Rate: Welcher Mitspieler besitzt die meisten Facebook-Freunde?

2. Wähle einen Mitspieler aus, der mit dir in einer Minute um die Wette Facebook-Freunde entfreundet. Wer verliert, muss mit seiner Figur zwei Felder zurückgehen.

3. Like jeden Mitspieler mit einem Satz.

4. Wie alt bist du auf deinem Profilfoto? Zeige es den anderen.

5. Zeichne dein Profilfoto.

6. Blicke einem Mitspieler mindestens eine Minute lang in die Augen.

+ Lösche zehn Kontakte auf Facebook, Twitter oder Instagram

Taschenrechner

1. Wähle einen Mitspieler aus, der dir eine Kopfrechenaufgabe stellt. Löse sie in einer Minute.

2. Nenne ein Wort, das du mit dem Taschenrechner schreiben kannst.

3. Sage drei Rechenregeln auf.

4. Erkläre in einer Minute, was eine Dreisatzrechnung ist.

5. Welches Ergebnis zeigt dein Taschenrechner an, wenn du eins durch null teilst?

6. Dein Sprachassistent soll eins durch null teilen. Was sagt er?

+ Lerne die Quadratzahlen von eins bis 20, und sage sie fehlerfrei auf

Spiele

1. Rate: Welcher Mitspieler hat die meisten Spiele-Apps installiert?

2. Erkläre in einer Minute dein Lieblingsspiel.

3. Besiege einen Mitspieler in "Schere, Stein, Papier".

4. Sage in einer Minute, wie viele und welche Figuren es beim Schach gibt.

5. Wettfliegen: Wähle einen Mitspieler aus. Bastelt jeder einen Papierflieger. Deiner muss am Ende weiter segeln!

6. Rate: Welcher Mitspieler hat schon bei einem Online-Rollenspiel mitgemacht?

+ Lösche drei deiner Handyspiele

1. Spiele eine Szene aus deinem Lieblingsfilm nach.

2. Schätze: Wie viele Mitspieler haben keinen Fernsehanschluss?

3. Denk dir einen Film aus, in dem alle Mitspieler eine Rolle spielen, und erzähle in einer Minute die Handlung.

4. Rate: Welcher Mitspieler hat schon einmal ein Video auf YouTube hochgeladen?

5. Schätze: Welche Mitspieler besitzen einen DVD-Player?

6. Nenne einen Kinofilm, der gerade läuft.

+ Lade den jüngsten Mitspieler ins Kino ein

Wetter

1. Wie wird das Wetter morgen (Temperatur, Wind, Niederschlag)?

2. Schätze: Um wie viel Uhr ist heute die Sonne aufgegangen?

3. Erkläre in einer Minute die Gezeiten.

4. Welche Mondphase ist gerade?

5. Rate: Welcher Mitspieler schaut sich den Wetterbericht im Fernsehen an?

6. Erkläre in einer Minute, wie Blitz und Donner entstehen.

+ Gehe für zehn Minuten nach draußen, und berichte deinen Mitspielern danach über Temperatur, Wind und Niederschlag

Erinnerungen

1. Nenne aus dem Kopf ein To-do, das du gespeichert hast. Belege es!

2. Besiege deine Mitspieler in "Ich packe meinen Koffer".

3. Rate: Welcher Mitspieler nutzt die Erinnerungsfunktion seines Smartphones?

4. Was hast du gestern um genau 15 Uhr gemacht?

5. Wie spät war es, als du das letzte Mal auf die Uhr geschaut hast? Warum wolltest du die Uhrzeit wissen?

6. Lerne in einer Minute die Lieblingstiere deiner Mitspieler.

+ Schreibe alle To-dos, die du gespeichert hast, auf Zettel. Dann lösche sie

Gesundheit

1. Schätze: Wie viele Schritte sind es bis zur nächsten Toilette?

2. Falte eine Packungsbeilage in zehn Sekunden korrekt zusammen.

3. Schätze: Wie hoch ist dein Ruhepuls jetzt gerade? Überprüfe es!

4. Lass deine Mitspieler schätzen, wie viele Liegestütze du schaffst. Mache sie vor!

5. Welche Krankheit hat Google bei dir als Letztes diagnostiziert?

6. Besiege einen Mitspieler im Armdrücken.

+ Bringe alle Verlierer in die stabile Seitenlage

Telefon

1. Ein Mitspieler scrollt durch deine Kontakte, bis du Stopp sagst. Ruf diese Nummer an.

2. Was genau hören andere, wenn du nicht ans Handy gehst?

3. Spiel einen Telefonstreich.

4. Schätze: Wie viele Mitspieler besitzen keinen Festnetzanschluss?

5. Nenne die Telefonnummer deiner Kindheit.

6. Rate: Welcher Mitspieler kennt seine eigene Handynummer nicht?

+ Lerne die Handynummer eines Mitspielers auswendig

Uhr

1. Stelle im Kopf den Timer auf eine Minute.

2. Wie viele Weckzeiten hast du in deinem Smartphone gespeichert? Überprüfe es!

3. Nenne drei Länder, in denen es unterschiedliche Zeitzonen gibt.

4. Wie lange kannst du die

Luft anhalten? Beweise es!

5. Wie spät ist es gerade in Neu-Delhi?

6. Rate: Wann klingelt morgens der Wecker des Mitspielers links von dir?

+ Bastle eine Uhr, und aktualisiere sie für den Rest des Tages alle 15 Minuten

Taschenlampe

1. Führe deinen Mitspielern ein Schattenspiel vor.

2. Erkläre in einer Minute, wie sich das Sehvermögen im Dunkeln verändert.

3. Spiele mit deinen Mitspielern "Blinde Kuh". Du bist die Blinde Kuh.

4. Nenne drei Wege, wie du ohne Streichholz Feuer machen kannst.

5. Licht aus: Erzähl einen Witz im Dunkeln.

6. Hol mit verbundenen Augen ein Glas Wasser.

+ Lösche für den Rest des Tages überall, wo du dich aufhältst, das künstliche Licht

Banking

1. Aus welchen vier Bestandteilen setzt sich die IBAN zusammen?

2. Schätze: Wie viele Mitspieler nutzen kein Online-Banking?

3. Nenne in einer Minute alle Pflichtfelder eines Überweisungsträgers in Papierform.

4. Erkläre in einer Minute, was Aktien sind.

5. Zähl in einer Minute fünf europäische Länder auf, die eine andere Währung als den Euro haben.

6. Nenne in einer Minute alle Euro-Scheine und ihre Farbe.

+ Lerne deine IBAN auswendig. Falls du sie kannst: Lerne die IBAN eines Mitspielers

Kamera

1. Zeige deinen Mitspielern dein Selfie-Gesicht.

2. Führe eine deiner heutigen Tätigkeiten in Slow Motion vor.

3. Spiele in einem 30-sekündigen Zeitraffer deinen heutigen Tag nach.

4. Wie viele Fotofilter besitzt deine Smartphone-Kamera? Überprüfe es!

5. Erkläre in einer Minute, wie rote Augen auf dem Foto entstehen.

6. Schätze: Wie viele Mitspieler besitzen noch eine analoge Kamera?

+ Zeichne ein Porträt eines Mitspielers, und schenke es ihm

Fotoalbum

1. Was zeigt dein letztes Foto? Beweise es!

2. Schätze: Wie viele Fotos hast du auf dem Handy gespeichert? Überprüfe es!

3. Schätze: Welcher Mitspieler hat diese Woche die meisten Selfies gemacht?

4. Zeichne den Blick aus dem Fenster.

5. Wähle einen Mitspieler aus, der mit dir in einer Minute um die Wette Fotos löscht. Wer verliert, muss mit seiner Figur zwei Felder zurückgehen.

6. Ein Mitspieler scrollt durch dein Fotoalbum, bis du Stopp sagst. Dieses Foto musst du allen zeigen.

+ Lösche 30 Fotos aus deinem Fotoalbum

Lesen

1. Schätze: Wie viele Mitspieler besitzen einen E-Book-Reader?

2. Wie viel kostet ein Bücherei-Ausweis an deinem Wohnort?

3. Nenne die Schlagzeile einer Nachricht von heute.

4. Fasse in einer Minute dein Lieblingsbuch zusammen.

5. Rate: Welcher Mitspieler hat gestern in einem Buch gelesen?

6. Nenne drei Filme, die auf einem Buch basieren.

+ Lies deinen Mitspielern mindestens fünf Minuten lang eine Geschichte vor

Shoppen

1. Wie lange haben die Geschäfte an deinem Wohnort geöffnet?

2. Schätze: Wie weit ist es bis zum nächsten Paketshop?

3. Schätze: Wie viele Mitspieler haben noch nie etwas online bestellt?

4. Berichte in einer Minute von deinem lustigsten Shopping-Erlebnis, und bringe deine Mitspieler damit zum Lachen.

5. Gibt es an deinem Wohnort einen Hutmacher?

6. Was hast du als Letztes bei Amazon bestellt? Überprüfe es!

+ Nimm Bestellungen deiner Mitspieler auf, und erledige sie

Musik

1. Singe deinen Mitspielern eine Strophe deines Lieblingslieds vor.

2. Nenne drei Lieder, die in den Charts sind.

3. Rate: Wie viele Mitspieler besitzen mindestens eine CD?

4. Rate: Welcher Mitspieler besitzt kein Spotify-Konto?

5. Schätze: Wie viele deiner Mitspieler spielen ein Instrument?

6. Tanz den Ententanz.

+ Mach eine Minute für deine Mitspieler Musik