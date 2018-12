Edmund Stoiber gilt nicht als Sexsymbol und ist auch nicht als gewalttätig bekannt. Aber im Mai 2007, als er noch bayerischer Ministerpräsident war, sagte er in einem Interview: "Ich hab’s mir angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schau und vielleicht eine Blume hinrichte. Ansonsten sag ich meiner Frau, was ich alles tun würde, und dann macht sie es beziehungsweise mit dem Gärtner zusammen." Alles klar, jeder weiß Bescheid: Stoibers Bewusstsein erzählt von der Gartenarbeit, sein Unbewusstes spricht lieber von Sex and Crime. Schönen Gruß von Dr. Freud.

Sigmund Freud muss man niemandem vorstellen. Jeder kennt seinen Namen und sein Konterfei. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, die es in die Alltagssprache geschafft haben, auch in den Wortschatz derer, die nie eine Zeile von ihm gelesen haben. Wir benutzen seine Begriffe, um uns selbst und gegenseitig zu analysieren: Verdrängung, Komplexe, freudscher Versprecher. Mehr noch, seine Theorie des Unbewussten strahlte in so unterschiedliche Bereiche ab wie die Soziologie, die Pädagogik, die Politik, die Philosophie, die Literatur und die Theaterwissenschaft. Zu Recht? Ist das Wissenschaft oder Aberglaube? Sollten wir nicht lieber Gehirnforscher danach fragen, was in den Köpfen von Edmund Stoiber und anderen Leuten vor sich geht?

Dieser Text stammt aus dem ZEIT WISSEN Magazin 1/19. Das aktuelle Heft können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

An diesen Fragen hängt einiges. Es geht nicht nur darum, ob der alte Freud recht hatte. Es geht um unser Selbstverständnis: Was für ein Wesen ist der Mensch? Es geht darum, was als normal gilt und was als verrückt, und darum, wie seelisch kranke Menschen behandelt werden sollten.

Als Freud in den 1870er-Jahren in Wien Medizin studierte, kreiste er zunächst in großem Abstand um diese Fragen. Er sezierte Hunderte Flussaale auf der Suche nach ihren Geschlechtsorganen. Er untersuchte das Nervensystem von Krustentieren. Doch es war der Mensch, den Freud verstehen wollte: der biologische Ursprung psychischer Prozesse. Er begann, Kindergehirne zu untersuchen, die er in hauchdünne Schnitte zerlegte und unter Filterpapier trocknete. Er studierte 15 Semester lang.

Grundlagenforschung war damals ein Luxus für Sprösslinge reicher Familien. Freuds Vater jedoch ernährte seine Familie aus Geschäften, die zumindest am Rand der Kriminalität lagen und nicht immer etwas einbrachten. Zudem war er Jude, was seinem Sohn Sigmund in der damaligen Academia das Fortkommen erschwerte, auch wenn dieser den Glauben nicht übernahm.

Irgendwann war es unumgänglich, Geld zu verdienen. Die seit Jahren wartende Verlobte Martha Bernays wollte geheiratet werden. Freud sah ein, dass er praktizierender Arzt werden musste. Nur, was für einer? Er versuchte sich in der Chirurgie, fand sich aber zu ungeschickt. In der inneren Medizin hielt er die Todkranken nicht aus. Auch kranke Kinder schlugen ihm aufs Gemüt, daher ließ er die Pädiatrie wieder sein.

Im Jahr 1886, frisch zurück aus den Flitterwochen, eröffnete Freud seine neurologische Privatpraxis. Er behandelte vor allem Frauen. Hysterie war die Modediagnose jener Zeit, die Patientinnen litten unter Sprachhemmungen, Krämpfen und Halluzinationen von Schlangen und Mäusen. Die Ursache vermuteten viele Mediziner in einer Verengung der Eierstöcke. Kurz nach der Eröffnung seiner Praxis blamierte Freud sich mit einem Vortrag über männliche Hysterie in der Wiener Gesellschaft der Ärzte. "Aber Herr Kollege, wie können Sie solchen Unsinn reden!", rief ein älterer Chirurg. "Hysteron heißt doch der Uterus. Wie kann denn ein Mann hysterisch sein?"

Fünf Begriffe aus Freuds Gedankenwelt - Verdrängung Fünf Begriffe aus Freuds Gedankenwelt - Verdrängung »Guten Tag, Herr ... ääh, Herr ...« – peinlich, peinlich. Gerade im falschen Moment ist der richtige Name wie aus dem Gedächtnis gelöscht. Diese Situation kennt jeder. Freud deutete einen solchen Vorfall, der ihm selbst passiert war, als Verdrängung. Einmal fiel ihm in einem Gespräch während »einer Wagenfahrt von Ragusa in Dalmatien nach einer Station der Herzegowina« partout der Name des Malers der Fresken im Dom von Orvieto nicht ein. Statt des richtigen Namens »Signorelli« kam ihm nur »Boltraffio« in den Sinn. Später fiel ihm auf, dass er in jenem Moment an die sexuellen Sitten der Bosnier gedacht hatte und daran, dass letzthin ein Patient sich wegen einer sexuellen Störung das Leben genommen hatte – und diese Todesnachricht hatte ihn im Südtiroler Ort Trafoi erreicht. Sein Unbewusstes hatte »Bosnien« und »Trafoi« zum Kunstnamen »Boltraffio« zusammengezogen, vermutete er, um die verdrängten Themen Sex und Tod zur Sprache zu bringen. Verschiebung Ein Angestellter fühlt sich von seinem Chef ungerecht behandelt, weil der ihn ständig wegen Kleinigkeiten maßregelt. Er wehrt sich aber nicht, stattdessen kritisiert er den Praktikanten. Freud würde diesen Fall vielleicht als Verschiebung deuten: Menschen lenken beschämende Gedanken oder Impulse, die sie nicht so einfach ausleben können, in eine andere Richtung. Der Angestellte traut sich nicht, dem Chef Paroli zu bieten, also kriegt es der Praktikant ab. Das ist keine Absicht, sondern ein unbewusster Abwehrmechanismus. Freud zufolge ist Verschiebung auch ein Grundmotiv der Traumdeutung: Im Schlaf richten Menschen ihre sexuelle Begierde oder ihre Aggression, die eigentlich einem realen Menschen gilt, auf eine Traumfigur. Auch hinter einer Phobie kann eine Verschiebung stecken. Zum Beispiel kann sie unbewusste Ängste auf Spinnen lenken. Schizoides Beziehungsverhalten Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine scheiternde Beziehung nach der anderen hat, immer nach demselben Muster: zuerst mit Haut und Haaren verliebt, dann zutiefst enttäuscht. Die Erklärung könnte darin liegen, dass es der betreffenden Person schwerfällt, mit Ambivalenz, also Zwiespältigkeit, umzugehen. Der Freud-Schülerin Melanie Klein zufolge lernen Menschen den Umgang mit Ambivalenz sehr früh im Leben in der Beziehung zu ihren Eltern. Von Mama und Papa kommt alle Liebe und Geborgenheit. Andererseits können sie das Kind auch so erzürnen, dass es einen Schreianfall bekommt. Das Kind lernt, diese Ambivalenz auszuhalten. Es lernt, dass die Welt komplizierter und moralisch weniger aufgeräumt ist, als sie aus seiner früheren Perspektive wirkte. Menschen sind nicht gut oder böse, sondern von beidem etwas. Manchen misslingt dieser Lernschritt. Sie bleiben in der "paranoid-schizoiden Position " (Klein) hängen. Sie können später nicht anders, als die Welt in Schwarz und Weiß zu sehen. Sie kennen nur Götter und Sündenböcke um sich herum. Zu Beginn einer Beziehung idealisieren sie ihren Partner, und wenn die erste Enttäuschung kommt, verstoßen sie ihn. Gegenübertragung Gerade Menschen, die immer sanft und liebenswürdig sind, können andere aggressiv machen. Vielleicht weil sie ihre eigenen Aggressionen unterdrücken, könnte Freud diagnostizieren. Er beobachtete in seinen Therapiesitzungen das erstaunliche Phänomen, dass Patienten ihn manchmal etwas fühlen ließen, das sie selbst nicht fühlen konnten. Zum Beispiel kann ein Therapeut unerklärlich traurig werden, während er einen Patienten behandelt, der selbst nicht trauern kann. Freud betrachtete diese "Gegenübertragung" als Störfaktor bei der Therapie, seine Nachfolger lernten sie als Instrument zu nutzen, um unbewusste Gefühle des Patienten wahrzunehmen. Ödipus-Komplex Kleine Jungs wollen ihren Papa umbringen und mit ihrer Mama schlafen – der Ödipus-Komplex ist nicht gerade der populärste Teil der Freudschen Theorie. Freud schockierte seine Zeitgenossen mit der Behauptung, dass kleine Kinder sexuelle Gefühle haben, die sie auf ihre engsten Bezugspersonen richten: Sie neigen unbewusst dazu, einen Elternteil zu lieben und den anderen zu hassen. Wie sehr beide Eltern ihr Kind auch lieben, es muss diese Liebe immer teilen, denn die Eltern lieben auch einander. Das weckt Wut und Eifersucht im Kind, sagte Freud, und noch dazu Scham und Schuldgefühle ob dieser Wut. Eine Überforderung für ein kleines Kind. Obendrein erfahren die meisten Kinder die Liebe der Eltern nicht ungestört, denn nicht immer verhalten die Eltern sich liebevoll. Manchmal streiten oder schimpfen sie, oder sie schweigen in kalter Distanz. All dies prägt das Liebesverhalten des Kindes fürs Leben. Möglicherweise fällt es ihm später schwer, Sex und Liebe in einer Beziehung zu vereinen. Vielleicht bleiben Liebe und Kälte in seinem Fühlen verbunden.

Die Kollegen überwiesen Freud kaum Patienten, die Praxis lief nicht beständig. Mal saß Freud tagelang allein in seinem Behandlungszimmer herum, mal rannten ihm die "Narren", wie er seine Patienten nannte, die Tür ein. Dann arbeitete er bis 22 Uhr in der Praxis, danach noch am Schreibtisch. Wenn ihm die Kraft ausging, energetisierte er sich mit einer Dosis Kokain. Er schätzte die Droge auch als Hausmittel gegen Kopfschmerzen und Erkältungen.