Der Mensch sei ein Mängelwesen, schrieb der Philosoph Arnold Gehlen 1940. Darin scheint der Fortschrittsmythos zu gründen: Weil seine in der Evolution entwickelten Organe zu schwach sind, versucht der Mensch, diesen Mangel mittels Technik auszugleichen. Dumm nur: Zahlreiche Probleme, denen er sich gegenübersieht, hat der Mensch sich selbst eingebrockt. Also setzt er seine technische Fantasie in Bewegung, um ein Ding zu erfinden, das es besser kann als er. Und immer nagt der Zweifel weiter: Ist das schon gut genug, oder kann man das noch besser machen? Zum Beispiel: die Toilette.

Das Problem

"Nach unserer Auffassung ist der Maßstab für Zivilisation die Entfernung, die der Mensch zwischen sich und seine Exkremente legt", sagt ein Forscher in einem Science-Fiction-Roman von Brian Aldiss aus dem Jahr 1964. Diese Entfernung war für die Menschen während der Jungsteinzeit äußerst knapp bemessen. Doch vor etwa 4.500 Jahren gelang an zwei Orten ein Zivilisationssprung: Sowohl in der Stadt Lothal im Industal als auch in der Siedlung Skara Brae auf den Orkney-Inseln wurden Toiletten gebaut, die an Kanäle mit fließendem Wasser angeschlossen waren. Was hineinplumpste, wurde dem Lauf der Gewässer übergeben und so entfernt. Ein Konzept, das sich in der späteren Antike ausbreitete. In Rom etwa gab es im 4. Jahrhundert nach Christus 144 öffentliche Toiletten, die an eine Kanalisation, die Cloaca maxima, angeschlossen waren.

Ist das schon gut genug?

Exkremente können Erreger in sich tragen und zu Infektionsherden werden. Sie einfach einem Wasserlauf zu übergeben, genügt nicht, wenn Bach oder Fluss gleichzeitig auch als Trinkwasserquelle dienen. Die Europäer haben jedoch nach dem Ende Roms nicht einmal das römische Toiletten-Niveau gehalten. Erst 1.000 Jahre später setzte England zum nächsten Zivilisationssprung an. Um das Jahr 1594 baute Sir John Harrington für Königin Elisabeth I. die erste Sitztoilette mit aktiver Wasserspülung. Es dauerte noch einmal knapp 200 Jahre, bis Alexander Cumming den Abfluss unter der Toilettenschüssel mit einer S-Form versah: Das darin stehende Wasser verschloss nun die Toilette vor dem Gestank der Abflussrohre. Nach der Cholera-Epidemie der 1850er-Jahre erkannte die Stadt London, dass es noch nicht reicht, in Neubauten einfach nur Cummingsche Wassertoiletten einzubauen. Bis 1865 errichtete sie eine Kanalisation, die das Abwasser der WCs von der Trinkwasserversorgung trennte. Die Zahl der Infektionen ging drastisch zurück.

Ist es jetzt gut genug?

Zusammen mit einer funktionierenden Kanalisation wurde der europäische "Porzellanstandard" im 20. Jahrhundert weltweit zum Maß aller Dinge. Dieser Standard verbraucht allerdings enorm viel Trinkwasser: Mit der klassischen 9-Liter-Spülung und sechs Toilettengängen pro Tag kommt eine Person allein auf knapp 20.000 Liter im Jahr. Die Alternative: Toiletten, in denen die Exkremente kompostiert werden. Voraussetzung ist, dass das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff stimmt. In Kot ist achtmal mehr Kohlenstoff als Stickstoff enthalten, in Urin doppelt so viel Stickstoff wie Kohlenstoff. Zum Kompostieren muss das Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis 30 zu 1 betragen. Das gelingt, indem der Mensch dem Häufchen noch Sägemehl, Papier oder Torf hinterherwirft und darauf achtet, dass der Urin in eine eigene Kammer abfließt. Damit kein Gestank nach außen dringt, sorgt ein Lüftungsrohr mit Ventilator für einen beständigen Abzug aus der Kompostkammer. Das Prinzip ist schon seit der Antike bekannt. In Europa reichte der Brite James Bannehr 1860 erstmals ein Patent für eine Komposttoilette ein. 150 Jahre später gibt es etliche Modelle, die sich sogar in Mehrfamilienhäuser einbauen lassen. Nicht nur ökologisch ist die Komposttoilette dem Porzellanstandard überlegen, sie ist auch hygienischer, weil kein Spritzwasser – Vorsicht: Erreger! – aus der Schüssel herauskommt.

Und nun? Endlich fertig?

Dummerweise ist der weiß schimmernde Porzellanstandard der Inbegriff zivilisatorischer Hygiene, noch dazu weltweit Hunderte Millionen Mal an Wasserleitungen und Kanalisation angeschlossen. Vor allem japanische Toilettenhersteller haben ihn deshalb weiterentwickelt. Die Firma Toto etwa hat über hydrodynamische Computermodelle herausgefunden, wie man die Form der Schüssel und das Einspülen des Wassers optimiert. Das Tornado-Flush genannte System verringert einen Spülgang auf knapp vier Liter. Doch das ist noch nicht alles: Per Elektrolyse vorbereitetes Spülwasser, E-Water genannt, soll zugleich Keime in der Schüssel abtöten. Und nicht nur Toto, auch der US-Hersteller Kohler liefert seine neuesten Modelle mit Fernbedienungen aus, die während des Stuhlgangs Musik abspielen oder gar für individuelle Nutzer unterschiedliche Spülprofile gespeichert haben, ähnlich den personalisierten Suchergebnissen bei einer Google-Suche. In der Summe aber wird diese Ingenieurskunst die globale Trinkwasserverschwendung durch Porzellantoiletten nicht nennenswert reduzieren.