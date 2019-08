Am Anfang drei Fragen

1. Warum fahren Menschen gern Karussell?

Margit Ramus kommt aus einer Schaustellerfamilie und beschickt seit vielen Jahren Volksfeste und Weihnachtsmärkte in Westdeutschland. Ihre Doktorarbeit hat die promovierte Kunsthistorikerin zum Thema "Kulturgut Volksfest" geschrieben.

Emilio Kropff, Neurowissenschaftler aus Argentinien, war an der Entdeckung der Speed-Zellen im Gehirn beteiligt. Diese Zellen messen die Laufgeschwindigkeit des Körpers. Das Team um Kropff und das norwegische Forscherehepaar May-Britt und Edvard Moser entdeckte die Zellen in Rattenversuchen.

Sandra Becker-Bense forscht am Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum, einem integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum, zum Thema Schwindel, Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen. Das Zentrum wird von der Bundesregierung gefördert.

2. Haben Frisuren versteckte Botschaften?



Im fünften Buch seiner Historien beschreibt der griechische Gelehrte Herodot von Halikarnass (490/480 v. Chr. bis ca. 430/420 v. Chr.) die Ereignisse, die zum Ionischen Aufstand geführt hatten. Sein neun Bücher umfassendes Werk beschreibt einen Zeitraum von 220 Jahren und thematisiert hauptsächlich den Aufstieg des Perserreichs und die Perserkriege im fünften Jahrhundert vor Christus.

"Die Poetik der afrokolumbianischen Frisur" heißt die Abschlussarbeit der Soziologin Lina María Vargas Álvarez übersetzt. Sie hat an der Nationalen Universität von Kolumbien über die Bedeutung von Friseurläden als kulturelle Treffpunkte der Afrokolumbianer in Bógota geforscht und dabei von den Frisurenerzählungen erfahren.

Kristin Riedelsberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Seminar für Ethnologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Doktorandin unter Prof. Dr. Andreas Schmidt. Sie forscht zu Gender, Paarbeziehung und Körper- und Schönheitsvorstellungen.

Hlonipha Mokoena ist Historikerin und Anthropologin an der Witwatersrand Universität in Johannesburg. Sie ist Expertin in südafrikanischer Intellectual History und schreibt gelegentlich für das gemeinnützige Online-Wissenschaftsmagazin The Conversation.



Der kalifornische CROWN Act wurde am 3. Juli diesen Jahres unterzeichnet. Das entsprechende New Yorker Gesetz am 12. Juli. Der Gesetzesentwurf für New Jersey muss noch unterzeichnet werden.

3. Welche Farben machen attraktiv?

Für eine Studie der Universität von Westaustralien nahm eine Gruppe hellhäutiger Männer zwölf Wochen lang Betacarotin-Präparate ein, die gelbe und rote Farbtöne der Haut verstärken. Durch ihre rosige Gesichtsfarbe wirken sie attraktiver auf Frauen, schreiben die Forscher im Fachmagazin Behavioral Ecology.



Der Psychologe Andrew Elliot von der Universität Rochester untersucht die Wirkung der Farbe Rot. In einer Studie erforschte er den Einfluss der Farbe der Kleidung auf die Attraktivität der Person.



Blau ist die Lieblingsfarbe der Deutschen, belegen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Doch auch in zehn anderen Ländern, unter anderem in Australien, China und den USA, gaben die meisten Befragten an, Blau am liebsten zu mögen.



Das Farbunternehmen Pantone kürt jedes Jahr eine Trendfarbe. Die Farbe dieses Jahres ist Korallenrot.

Der Kragenparadiesvogel präsentiert den Weibchen seine tiefschwarzen Federn während des Balztanzes.



Stark wie ein Baum

Einen guten Überblick über die immer höher wachsenden Holzgebäude in aller Welt gibt die Seite ThinkWood.com. Dort gibt es auch ein schönes Poster über die derzeit höchsten Holzgebäude.

Eine Gruppe der Ruhr-Universität Bochum hat 2017 eine gründliche "Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden" vorgenommen.

Zum Zustand und zur nachhaltigen Nutzbarkeit des Waldes in Deutschland hat das Öko-Institut 2018 den Report "Waldvision Deutschland" veröffentlicht.

Wer sich einen gründlicheren Einblick in wissenschaftliche Aspekte des Holzbaus verschaffen will, dem sei das Paper "The wood from the trees: the use of timber in construction" (Okt. 2016) aus dem Wissenschaftsjournal Renewable and Sustainable Energy Reviews empfohlen.

Lasst uns Karten spielen!

Einen ganz wunderbaren Blick in die Vergangenheit der Spielkarten liefert die Retrobibliothek, ein Nachschlagewerk aus dem Ende des 19. Jahrhunderts.

Auch die Seite "Bridge is cool" beschäftigt sich mit der Geschichte des Pokers (englisch). Das Poker-Portal "poker-olymp" hat die Bedeutung der wichtigsten Karten zusammengetragen.

Der Mönch Johannes von Rheinfelden erklärt in seinem Tractatus de moribus et disciplina humanae conversationis, der ältesten in Europa bekannten Beschreibung von Spielkarten, Spielregeln und Charaktere der Figuren sowie die gesamte Gesellschaftsordnung dieser Zeit. Eine Abschrift davon liegt in der Universitätsbibliothek Basel.

Eine sehr umfassende Spielesammlung bietet die Website pagat.com mit 633 traditionellen und 579 neuen Spielregeln aus 117 Ländern der Welt.

Wer sich für Zauberei interessiert, wird um Jochen Zmecks "Handbuch der Magie" nicht herumkommen – ein Standardwerk für Zauberlehrlinge und alte Hasen. 14 der 39 Kapitel handeln von der Kartenkunst.

Duell in der Sonne

Das Julius Kühn-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, hat die wichtigsten Informationen zum Bakterium Xylella fastidiosa in einem Merkblatt zusammengefasst.

Die Befallszone im Süden Italiens ist fünfmal so groß ist wie Berlin, zeigt die aktuelle Karte.



Die EU-Kommission passt die Maßnahmen zur Ausrottung oder Eindämmung des Bakteriums ständig an und aktualisiert die Liste der von Xylella infizierten Pflanzen.



Die EU-finanzierten Forschungsprojekt POnTE (Pest organisms threatening Europe/Schadorganismen bedrohen Europa) und XF-ACTORS untersuchen den Überträger: die Wiesenschaumzikade.

Dass sich Xyella auch in Nordeuropa ausbreiten könnte, zeigen Computermodellierungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).



Die Arbeitsgruppe des Suny College of Environmental Science and Forestry testet gentechnische Methoden zur Rettung der Kastanie.



Über das große Ulmensterben in Deutschland schreibt ZEIT ONLINE auf dieser Seite.

Wo fahren wir denn hin? Mobilität der Zukunft, Teil 2

Die Zahl der Studien zur Mobilität der Zukunft ist groß, denn Elektromobilität, autonome Fahrzeuge und Ride Pooling, aber auch Radverkehr und eine andere, fußgängerfreundliche Stadtentwicklung gelten als wichtige Trends für die kommenden Jahre. Hier ist eine Auswahl:

"The Future of Mobility 3.0" der Unternehmensberatung Arthur D. Little (2018); interessant ist hierin der Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen von drei Arten internationaler Metropolen für eine neue Mobilität.

"Verkehrswende für Deutschland. Der Weg zu CO2-freier Mobilität bis 2035", herausgegeben von Greenpeace (2017); die Kurzfassung der vom Wuppertal Institut erstellten Studie bietet einen guten Überblick, was bis 2035 zu tun ist.

"Städteranking zur nachhaltigen Mobilität", herausgegeben von Greenpeace (2017); das von Urbanista erarbeitete Städteranking bietet eine Fülle hochinteressanter Statistiken zu deutschen Großstädten – darin finden sich manche Überraschungen.

"Die Evolution der Mobilität", herausgegeben vom ADAC (2017); die vom Zukunftsinstitut angefertigte Studie wirft vor allem einen Blick auf die Mobilitätsbedürfnisse verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und kommt so von einer technikgetriebenen Betrachtung weg, wie sie für IT- und Autounternehmen charakteristisch ist.

"A time of unprecedented change in the transport system" vom britischen Government Board of Science (2019); die im Januar 2019 veröffentlichte Studie beschäftigt sich zunächst mit der Geschichte des Verkehrs in einem Industrieland, in diesem Fall Großbritannien, sowie den heutigen Herausforderungen und entwirft dann verschiedene Szenarien für das Jahr 2040.

Bücher

Wir danken der Lindauer Nobelpreisträgertagung für Unterstützung bei unserer Rubrik "Das lesen Nobelpreisträger".