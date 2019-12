Manches Wissen wächst in verdammt hohen Gebieten. Trotzdem sollte man sich hin und wieder dorthin aufmachen, auch wenn es richtig anstrengend wird. Willkommen auf den verborgenen Pfaden des Internets.

Basislager

Gehen Sie erst los, wenn Sie die folgenden Grundlagen in Ihren Rucksack gepackt haben.

Der Mann späht mit entschlossenem Blick durch seine Brille, sein restliches Gesicht versteckt hinter den Blättern eines Baumes. "Du gehst im Darknet auf Streife", steht auf dem Plakat. Der Zoll will damit junge Menschen anwerben, die im Digitalen aufgewachsen sind. Sie sollen im Internet auf Verbrecherjagd gehen. Und wir wollen dabei mitgehen. Für diese Expedition brauchen wir Taschenlampen, denn sie führt in die dunklen, versteckten Ecken des Internets. Anders als der Zoll setzen wir aber keine Programmierkenntnisse voraus.

Das Darknet ist ein anonymer Teil des Internets. Hier tummeln sich zahlreiche Kriminelle. Sie handeln mit Kreditkarten, Kinderpornos und Drogen. Cannabis kann sofort geliefert werden. Manche Händler verkaufen Waffen an Menschen wie David S., der im Juli 2016 am und im Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschoss. Will man jemanden verschwinden lassen, bestellt man im Darknet einen Auftragskiller. Die Qualität und der Service des Anbieters werden mit Sternen bewertet. Diese sogenannten Kryptomärkte muten an wie die Problemkinder ihrer spießigen Eltern Amazon und eBay.

Aber diese Beispiele werden dem Darknet nicht gerecht. Es sind Vorurteile, und die kommen uns auf dieser Reise nicht ins Gepäck. Denn der kriminelle Teil des Darknets ist verschwindend klein: drei Prozent, schätzen Experten. Ebenso zu vernachlässigen ist sein winziger Anteil am weltweiten Drogenhandel.

Menschen, die Wert auf den Schutz ihrer Daten legen, halten das Darknet für eine Bastion von Freiheit und Demokratie. Und sie haben recht: Im Darknet kann sich jeder frei und anonym bewegen. Die meistgenutzte Darknet-Seite kennt jeder: Es ist Facebook. Sie sieht hier aber ganz anders aus. Man bleibt unbehelligt von Werbung. 180.000 Menschen in Deutschland benutzen täglich einen Internetbrowser, der sie ins Darknet bringt. Die meisten sind männlich, gebildet und verstehen etwas von Technik. Das ist auch wichtig, denn trotz Anleitungen im Internet ist es gar nicht so einfach, sich im Darknet zurechtzufinden.

Erster Anstieg

Los geht’s! Auf leichten Anhöhen begegnen Sie Erkenntnissen, die Sie ins Schwitzen bringen können.

Als Einstieg ins Darknet brauchen wir eine Tür, die uns den dunklen Bereich des World Wide Web öffnen kann. Um anonym zu surfen, reicht es nämlich nicht aus, im Internetbrowser einfach den Privaten Modus zu aktivieren. Dieser verhindert lediglich, dass Passwörter gespeichert werden oder Webadressen, die man besucht hat. Die Türen zum anonymen Netz sind spezielle Browser. Der bekannteste heißt "Tor". Er sieht auf den ersten Blick aus wie Firefox oder Google Chrome. Doch Tor ist sicher. Er verwischt unsere digitalen Spuren.

Das Prinzip, auf dem die Verschlüsselung im Tor-Browser basiert, geht zurück auf eine Entwicklung aus den Neunzigerjahren. Damals erkannten Experten, dass das Internet ein Sicherheitsproblem hat. Dass es missbraucht werden kann für Verfolgung und Überwachung. Im Jahr 1995 begannen drei Mitarbeiter im U. S. Naval Research Lab, einer Forschungseinrichtung der US-Marine in Washington, eine Lösung für dieses Problem zu suchen. Sie wollten Internetverbindungen herstellen, die nicht verraten, wer mit wem kommuniziert, und ein Netz aufbauen, in dem es unmöglich ist, überwacht zu werden. Die Idee: Um die Privatsphäre des Internetnutzers bestmöglich zu schützen, sollten die Datenpakete über mehrere Server geleitet und auf jedem Server einzeln verschlüsselt werden. Die Forscher entwickelten einen Prototyp unter dem Namen "The Onion Routing" – kurz Tor. Frei übersetzt bedeutet das so etwas wie "Zwiebelweiterleitung".

Nach diesem Prinzip funktioniert das Tor-Netzwerk noch heute. Der Tor-Browser ist eine kostenlose Open-Source-Software. Verschlüsselt wird mehrschichtig – deshalb die Zwiebelmetapher. Klickt eine Darknet-Nutzerin in Deutschland das Zwiebellogo des Tor-Browsers auf dem Bildschirm an, reist ihre digitale Identität geschwind auf einen Server in Indien. Dann macht sie einen Abstecher nach Rumänien, bevor es weiter ins ferne Südafrika geht. Bei jedem Einloggen werden die drei Stationen zufällig ausgewählt.

Tobias Bug Der Autor war zum ersten Mal im Darknet, als ihm ein Kommilitone eine der dortigen Handelsplattformen zeigte. Anschließend recherchierte er über die helle Seite des Darknets, die Bedeutung für Menschenrechte und die digitale Freiheit.

Die Internetprovider, also Firmen wie die Telekom, Vodafone, 1&1, O₂, können normalerweise alle besuchten Webseiten ihrer Kunden samt Verweildauer überwachen. Die Protokollalgorithmen werden durch das Tor-Netzwerk jedoch in die Irre geführt, sodass die Nutzer von einem Tarnumhang umhüllt sind. Das Einzige, was der Provider sehen kann, ist, dass der Tor-Browser benutzt wird. Der Nutzer kann im Darknet sogar Websites aufrufen, die in seinem Land gesperrt sind. Nicht einmal die Betreiber der Websites, auf denen man surft, können erkennen, an welchem Ort der Nutzer sitzt. Er bewegt sich anonym.

Im Tor-Netzwerk wählt man keine normalen Webadressen (URLs) an, sondern versteckte URLs, sogenannte Onion Services. Sie bestehen meist aus einer zufälligen Aneinanderreihung von Zahlen und Buchstaben und enden auf ".onion". Will man eine bestimmte Website aufrufen, schaut man in einem Onion-Wiki nach der Adresse. Facebook etwa ist über die Onion-Adresse fecobookcorewwwi.onion zu erreichen. Die Webinhalte im Onion-Routing werden über ständig wechselnde Wege im Netzwerk geleitet. So bleibt die Identität des Nutzers anonym.