Selbstverständlich gibt es ein Talent, zu feiern – nicht anders als das Talent, sich im Wasser wohlzufühlen. Die einen springen hinein und schwimmen wie ein Fisch; andere prüfen mit der Zehe, ob es nicht zu kalt ist, tasten sich voran, immer besorgt, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Manche sehen missbilligend dem tollen Treiben zu, das sich um sie herum und weit in die für Nichtschwimmer verbotenen Tiefen entfaltet. Andere freuen sich über diesen Anblick, lassen sich aber nicht anstecken.

Beim Feiern bewegen wir uns unter Menschen. Das ist komplizierter als die Bewegung im Wasser, obwohl der Vergleich in manchen Punkten durchaus trägt: Manche Menschen fühlen sich unter ihresgleichen wohler als andere. Sie können sich geschickt und entspannt in einem Beziehungsgeflecht bewegen. Sie vermitteln allen, mit denen sie zu tun haben, das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Anderen fällt das nicht so leicht. Sie sind scheu, warten, dass ihr Gegenüber den ersten Schritt tut, fühlen sich erst entspannt, wenn auch die Feier eine Ordnung hat und Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann.

Ein wenig erinnert die Frage nach dem Talent zum Feiern an das psychoanalytische Rätsel, mit dem sich Sigmund Freud in seiner charakteristischen Ironie beschäftigt hat: Wie werden aus den vielen gescheiten Kindern die vielen dummen Erwachsenen? In der Tat lässt sich im Kindergarten leichter feiern als im Ministerium. Kinder im Vorschulalter haben meistens kein Problem damit, auf andere Kinder zuzugehen, neugierig Fragen zu stellen, zu einem gemeinsamen Spiel einzuladen oder dort, wo schon gespielt wird, mitzutun.

In dieser Entwicklung vom Kindergarten zum Ministerium spiegelt sich die kulturelle Evolution. Wir verstehen uns selbst sehr viel besser, wenn wir uns klarmachen, dass unsere Lebensform extrem neuartig ist und unsere Erbanlagen auf eine ganz andere Welt zugeschnitten sind als die von uns geschaffene. Wenn wir das Leben sprachbegabter (Vor-)Menschen auf der Erde mit einem Tag vergleichen, haben wir erst in den letzten Minuten dieses Tages angefangen, Tiere zu zähmen und Pflanzen zu kultivieren. Unsere technische Zivilisation gibt es erst seit ein paar Sekunden. Während die Epoche der schweifenden Gruppen von Jägern und Sammlern, die mehr als 99 Prozent unserer Entwicklungsgeschichte beherrschte, auch eine Zeit intensiver genetischer Veränderungen war, hat sich in der Zivilisation die Härte der damaligen Auslese gemildert.

Die Sehnsucht nach dem ursprünglichen Leben der archaischen Kulturen lässt sich bei vielen Denkern aufspüren, etwa bei Jean Jacques Rousseau: Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam, zu sagen: "Dies gehört mir", und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wären dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: "Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört." Die modernen Legenden von Tarzan und Mogli, die Romane von Karl May belegen diese Sehnsucht nach einer ursprünglichen, einfachen, von Menschen, nicht von Organisationen und Maschinen geprägten Welt. Inzwischen gibt es eine eigene Literaturgattung zur Rückkehr in vorindustrielle Welten: die Fantasy, die in Bildschirmspielen und im Kino ihre Anziehungskraft entfaltet.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Psychologen. Er schreibt regelmäßig für ZEIT WISSEN und die ZEIT. Zuletzt erschien sein Buch "Die Geheimnisse der Kränkung und das Rätsel des Narzissmus".

In der archaischen Welt bedeutet Arbeit, einen Büffel oder Elefanten zu erbeuten – und Feier den Jubel, wenn es gelungen ist und es nun darum geht, den Überfluss gemeinsam zu genießen. Noch vor hundert Jahren erbeuteten die afrikanischen Pygmäen Elefanten. Der Jäger verletzte durch einen Speerstoß die Bauchhöhle des Tieres und zog sich dann zurück, denn einem direkten Kampf gegen den Koloss war er nicht gewachsen. Als geschickter Spurenleser verfolgte er das Tier so lange, bis es an einer Bauchfellentzündung starb. In dieser Zeit ernährte er sich schlecht und recht von ausgegrabenen Wurzeln und Früchten. Hatte er die Beute erlegt, versammelten sich alle Stammesangehörigen und feierten ein riesiges Fest. Da Fleisch in den Tropen schnell verdirbt und Pygmäen keine Vorratswirtschaft kannten, war diese Beutefeier die beste Möglichkeit, Ökonomie, Voraussicht und Lebensfreude zu verbinden.

In steinzeitlichen Jägerkulturen wird die Beute geteilt. Der Ursprung jeder Feier liegt im Teilen. Wer seine Beute monopolisiert, seine Grenzen dicht macht, nichts nehmen und nichts geben will, ist nirgends ein gern gesehener Gast. Er hätte in der Steinzeit nicht überlebt. Homo celebrans, der feiernde Mensch, ist so alt wie Homo sapiens. Ängstlich und auf Sicherheit bedacht sind eher die modernen Großstädter. Mit zu wenig Möglichkeiten, auszuweichen, frei über Rückzug und Annäherung zu bestimmen, sind sie für die moderne Angst vor Nähe mitverantwortlich. Und was die Freude am Feiern zuallererst verdirbt, ist diese Angst vor Nähe.

In der Hollywood-Komödie über Crocodile Dundee reist der australische Jäger nach New York. Wie im Outback seiner Heimat, wo jeder Mensch interessant ist, versucht er in Manhattan mit den Fremden auf der Straße Kontakt aufzunehmen. Er stellt sich vor und will sie in ein Gespräch ziehen. New Yorker aber empfinden vielfach schon Augenkontakt als Zumutung. Bei meinem ersten Aufenthalt erlebte ich das im Aufzug, als mich ein junger Mann anschrie, ob ich Streit suche. In meinem Erleben hatte ich ihn freundlich gemustert, weil mir seine karierte Jacke gefiel.

Crocodile Dundee wird bei seinen Annäherungsversuchen in Manhattan im guten Fall ignoriert, im schlechten böser Absichten verdächtigt. Wer feiern will, muss auf die gläserne Wand verzichten, die das reibungslose Funktionieren in den Metropolen ermöglicht. Passanten haben Ziele, keinen Kontakt. Da wird es zum Problem, umzuschalten. Der moderne Jäger erwartet von sich, vorauszudenken, wie er seine Jagdleistung verbessern kann, wie er die Beute sicher und gewinnbringend anlegt und wer sie ihm streitig machen könnte. Der Pygmäe dagegen grübelt nicht über solche Fragen. Jetzt wird gefeiert, weil gefeiert werden muss! Wenn irgendwann der Elefant gegessen ist und der Hunger wiederkommt, wird jeder wieder zusehen, was er tun kann, um satt zu werden. Der Steinzeitmensch lebt im Augenblick, besser, als es uns Zivilisationsmenschen das Achtsamkeitstraining beibringen kann.