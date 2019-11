Michael Pollan ist nicht der klassische Drogentyp. Er ist 63 Jahre alt, Professor für Literatur an der Harvard University, hat mehrere Bücher über gesunde Ernährung geschrieben. Nun aber hat er sich auf eine Reihe von psychedelischen Trips mit Substanzen wie LSD, Psilocybin, Ayahuasca (ein Sud aus Lianen und Kaffeestrauch-Blättern) und 5-MeO-DMT (geräuchertes Krötengift) begeben. Diese Mittel haben ihr Image als Teufelszeug nicht verdient, sagt er, sie könnten psychische Leiden lindern und neues Licht in das Rätsel des Bewusstseins bringen. Brauchen wir eine neue Kultur des Umgangs mit ihnen?

ZEIT Wissen: Was ist Ihre liebste Rausch-Erinnerung?

Michael Pollan: Als ich einmal eine hohe Dosis Psilocybin nahm, fand ich mich in einer Videospiel-Umgebung gefangen, in der ich mich überhaupt nicht wohlfühlte. Aber an einem bestimmten Punkt, als wir die Dosis weiter steigerten, erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben eine völlige Auflösung meines Egos. Ich blickte umher und sah dieses Wesen, das ich als mich selbst erkannte, in kleine Papierfetzen zerstieben. Dann schaute ich wieder und sah mich über die Landschaft verteilt wie Butter oder Farbe.

ZEIT Wissen: Wie fühlt es sich an, seine eigene Auflösung zu beobachten?

Pollan: Das Erstaunliche daran war, dass das Auge, das diese Szene betrachtete, völlig ungerührt von ihr war. Es war viel objektiver und unbeteiligter als jede andere Perspektive, die ich je zuvor eingenommen hatte.

ZEIT Wissen: Das klingt ziemlich widersinnig. Wenn Sie sich aufgelöst haben, wer war es dann, der das beobachtet hat? Und wenn Sie es beobachtet haben, wer hat sich aufgelöst?

Pollan: Es schien mir, als konnte das Selbst sich aufteilen. Der Schlüsselpunkt war für mich, dass ich nicht identisch mit meinem Ego bin. Das war eine wichtige Neuigkeit – und eine befreiende. Denn das Ego redet uns ein, dass es gleich uns ist und wir gleich ihm und dass es allein das Sagen hat. Was ich erlebte, war also eine Art von innerer Revolution.

ZEIT Wissen: Ist das Ego, von dem Sie sprechen, das Freudsche Ego?

Pollan: Selbst und Ego, das ist kompliziert. Auch Forscher verwenden diese Begriffe nicht immer konsistent. Wenn man (im Englischen) den Ausdruck "Ego" benutzt, dann leitet er sich von Freud ab. Freud benutzte das deutsche Wort "Ich". Aber für ihn bedeutete es auch, dass dieses Ich ein Teil einer größeren Struktur ist. Es gibt das Über-Ich und das Unbewusste, und diese drei Teile stehen in komplizierten Beziehungen zueinander. Das "Selbst" steht für all das. Es ist ein umfassenderer Ausdruck.

ZEIT Wissen: Wir leben also die ganze Zeit mit diesem Paradox?

Pollan: Ja, das Psilocybin hat es nur verstärkt. Vielleicht tun wir besser daran, das Ego als eine Figur zu betrachten – eine von mehreren Figuren in uns. Es ist eine Projektion, vermute ich. Etwas, das unser Geist hervorbringt und das einen Nutzen hat.

Tobias Hürter Der Autor dieses Artikels begnügt sich seit Jahrzehnten mit der bewusstseinsverändernden Wirkung legaler Substanzen. Er würde sich aber Legalität für mehr Substanzen wünschen.

ZEIT Wissen: Was sagt uns diese Psilocybin-Erfahrung nun darüber, wer Sie sind? Nicht Ihr Ego, nicht Ihr Körper? Was dann?

Pollan: Sie sagte mir, dass ich nicht alles glauben sollte, was mein Ego mir erzählt. Sie verschaffte mir etwas Distanz zu ihm. Es war eine befremdende Wirkung, die ich als hilfreich empfand.

ZEIT Wissen: Hilfreich? Wie hat sie geholfen?

Pollan: Ähnlich wie eine Psychotherapie. Man gewinnt eine neue Perspektive auf seine eingefahrenen Denkgewohnheiten. Aber es war so einfach! (schnippt mit den Fingern) Aber das war nicht der fröhlichste Moment. Es war der interessanteste. Darauf folgte der Verlust jeglicher Subjekt-Objekt-Dualität. Das war der Moment, in dem ich mit Musik verschmolz. Ich bat jemanden im Raum, die unbegleitete Cello-Suite Nr. 2 in d-Moll von Bach aufzulegen. Es ist das traurigste Musikstück, das ich kenne. Ich verschmolz mit der Musik. In manchem Moment spürte ich den Bogen, die Reibung der Rosshaare auf meiner Haut. Ich war das Cello. Ich war die Musik. Ich war die Noten. Es blieb nichts mehr von mir übrig.

ZEIT Wissen: Haben Sie sich nicht gewundert: "Nanu, warum bin plötzlich ein Cello?"

Pollan: Im Nachhinein ist es auch für mich verwirrend. Aber währenddessen war es einfach nur richtig, natürlich und befreiend. Es war eine ekstatische Erfahrung, im wörtlichen Sinn des Wortes "Ekstase": eine außerkörperliche Erfahrung.

ZEIT Wissen: Es wirkt, als sei es schwer in Worte zu fassen. Soll man es also selbst ausprobieren?

Pollan: Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manche Leute lesen mein Buch und sagen: Diese Ego-Auflösung muss ich auch haben! Sie sehnen sich nach Urlaub vom Ego.

ZEIT Wissen: Würden Sie das, was Sie erlebt haben, eine spirituelle Erfahrung nennen?

Pollan: Ja. Ich habe aus ihr eine wichtige Einsicht gewonnen: Ich hatte das Wesen der Spiritualität völlig missverstanden. Ich war immer allergisch gegen sie gewesen und habe mich selbst als "spirituell zurückgeblieben" bezeichnet. Das lag daran, dass ich angenommen hatte, Spiritualität bedeute, an das Übernatürliche zu glauben – eine andere, verborgene Welt, ein kosmisches Bewusstsein, all dieses Zeug. Meine philosophische Position ist ziemlich materialistisch. Daher dachte ich nicht, dass Spiritualität eine Option für mich ist. Ich akzeptierte ihre vermeintlichen Voraussetzungen nicht. Aber während dieser Erfahrung und ein paar anderen verstand ich, dass spirituelle Erfahrungen tatsächlich nichts als tiefe Verbundenheit sind. Mit anderen Menschen, mit Pflanzen, mit der ganzen Natur, mit dem Universum. Das Gefühl, eins zu sein mit etwas, das größer ist als man selbst. Was uns davon abhält, ist das Ego. Es baut Mauern. Spirituelle Erfahrungen erfordern, sich anderen zu öffnen, sodass man dem anderen zutiefst ähnlich wird. Das Gegenteil von spirituell ist nicht materiell. Das Gegenteil von spirituell ist egozentrisch.

ZEIT Wissen: Würden Sie sagen, dass wir in diesem Sinn in einer antispirituellen Kultur leben?

Pollan: Aber ja! Haben Sie das noch nicht bemerkt?

ZEIT Wissen: Doch. Und auch, dass wir in einer egozentrierten Kultur leben. Aber der Zusammenhang ist nicht so offensichtlich.

Pollan: Wir fördern Ego-Bewusstsein. Donald Trump ist das ultimative Beispiel dafür.

ZEIT Wissen: Viele Menschen sehen das wohl als Selbstverständlichkeit: Ihr Ego ist für sie das wichtigste Ding auf der Welt. Wenn es ihm gut geht, geht es ihnen gut. Das Ego ist, was sie kultivieren.

Pollan: Aber wir müssen uns fragen: War das immer so? Ich bin da nicht sicher. Vielleicht ist das Ego, wie wir es kennen, ein Geschöpf der Aufklärung. Vielleicht war es immer schon da. Ich vermute, dass Menschen in früheren Zeiten eine engere Verbindung zur Natur hatten, in der sie lebten, oder zu ihrer Sippe. Ich glaube, dass das Ego über die Zeit immer stärker wurde.

ZEIT Wissen: Erklärt es sich so, dass Substanzen wie Psilocybin und LSD in unserer Gesellschaft mit einem Tabu belegt sind? Weil sie das Heiligste untergraben, das Ego?

Pollan: Psychedelika fordern unser Selbstbild in vielen Aspekten heraus. Das ist nur einer davon. Ein weiterer ist, dass sie ihrem Wesen nach antihierarchisch sind. Ich habe darüber unter anderem mit Robin Carhart-Harris gesprochen, der sowohl ein interessanter Theoretiker und Neurowissenschaftler als auch klinischer Mediziner auf dem Gebiet der Psychedelika ist. Er weist darauf hin, dass diese Substanzen offenbar wirken, indem sie die hierarchische Organisation des Gehirns durcheinanderbringen und ein Bottom-up-Denken unterstützen.