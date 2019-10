Am Anfang drei Fragen

2. Tröstet Weinen?

Der US-amerikanische Biochemiker William Frey verglich im Jahr 1981 die Zusammensetzung reflektorischer und basaler Tränen. Seine Ergebnisse präsentiert er im Fachmagazin American Journal of Ophthalmology.

Für eine Studie der niederländischen Universität Tilburg schaute eine Gruppe von 60 Probanden den Film Das Leben ist schön. Während manche von ihnen zu Tränen gerührt waren, blieben die Augen der anderen trocken. 90 Minuten nach dem Film waren diejenigen, die weinten, fröhlicher als zuvor. "Weinen kann tatsächlich bewirken, dass man sich besser fühlt", schreibt der Autor der Studie, Asmir Gračanin.

Der Psychologe Ad Vingerhoets von der Universität Tilburg erforscht die Funktion des Weinens. Warum wir weinen, erklärt er im TED-Talk Why do only humans weep?

Der Psychologe Randolph Cornelius vom Vassar College in New York hat der Signalwirkung von Tränen nachgespürt. In seinem Forschungsbericht beschreibt er, wie die Probanden auf die Tränen ihrer Mitmenschen reagierten.

3. Sollte man seine Schrullen verstecken?

In den 1980er-Jahren analysierte der Neuropsychologe David Weeks mehr als tausend Personen mit schrulligen Eigenarten. Das Ergebnis: Menschen, die zu ihren Schrullen stehen, "sind gesünder, weil sie glücklicher sind" und sie gehen seltener zum Arzt als der Durchschnitt. Außerdem sehen sie häufig "jünger aus, als es ihrem Alter entspricht", schreibt er in seinem Buch Exzentriker: Über das Vergnügen, anders zu sein. Über seine Studie spricht der Forscher auch in diesem Video.



"Wie weit darfst du dein Ich betreiben", fragt Gottfried Benn in seinem Gedicht Verließ das Haus.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Wo fahren wir denn hin?

Über Luftschiffe wird wieder vermehrt nachgedacht. Eine aktuelle Studie von Julian David Hunt und anderen in Energy Conversion and Management (Sept. 2019) untersucht, ob man nicht den nördlichen Jet-Stream gewissermaßen als Rückenwind für neue Frachtluftschiffe nutzen könnte.

Bloomberg berichtete im März 2019 über eine Kooperation zwischen der französischen Firma Flying Whales und der China Aviation Industry General Aircraft Co. (CAIGA) über den Bau neuer Luftschiffe.

Einen Überblick über die Technologie ihrer Airlander-Luftschiffe gibt die britische Firma Hybrid Vehicles.

Die Technik des Überschallflugs ist an sich ein Geheimnis. Die Forschung der letzten Jahre widmet sich vor allem der Frage, ob man mit Hilfe der Quiet-Spike-Technologie den Überschallknall mindern kann. Die NASA beschäftigt sich mit ihr seit den 2000er Jahren. Überblicksartikel dazu gab es z.B. bei CNET (2018) oder bei Machinedesign.com (2015).

Die Dekarbonisierung der Schiffahrt untersuchen gleich mehrere Reports: der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power Systems in "Fuel Cell Applications for Marine Vessels" (2019), die Sustainable Shipping Initiative in "Zero Emission Vessels: ‘What needs to be done?’" (2018) und die OECD in "Decarbonising Maritime Transport Pathways to zero-carbon shipping by 2035" (2018).

Nach oben Link Link zum Beitrag

Der Professor und der Offizier

Das legendäre Interview mit den Sex Pistols ist hier zu sehen.

Die Archäologie-Fakultät an der University of York gehört die zu den besten weltweit.

Das Paper über die Ausgrabungen bei den Militärstützpunkten ist hier nachzulesen.

In ihrer Doktorarbeit bezeichnet Rachael Kiddey die Obdachlosen als "Kollegen", und in dem Fachartikel, publiziert in Post-Medieval Archeology stehen zwei von ihnen mit in der Autorenzeile.

John Schofield sezierte einen 14 Jahre alten, ausgemusterten Kleintransporter. Das Ergebnis publizierte er im Cambridge Archaeological Journal.

"Wir sind jetzt alle Archäologen," schreibt der schwedische Gegenwartsarchäologe Cornelius Holtorf.

Vom Teufelsberg aus lauschten die Alliierten in den Ostblock. "Wir konnten im Kreml das Zähneputzen abhören", soll ein Beteiligter gesagt haben.

Teufelsberg: Von 1950 bis 1971 ließ der Senat über dem zweistöckigen Rohbau 26 Millionen Kubikmeter Kriegsschutt aus 88.000 Häuserruinen anhäufen, 120 Meter hoch.

Die Stasi hatte 1984 einen Spion auf dem Teufelsberg angeworben.

John Schofield und Paul Graves-Brown schrieben einen Artikel über das Kulturerbe der Sex Pistols für die Fachzeitschrift Antiquity. Sie verglichen die Kritzeleien mit den Höhlenmalereien von Lascaux. Fünf Jahre später stufte English Heritage das Haus als Kulturerbe der Stufe 2* ein. Die Pressemitteilung zitiert Kulturminister David Evennett, einen Mann von den Tories.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Die große Schatzsuche

Sand: Mette Bendixen von der University of Colorado und drei Kollegen haben in einem Kommentar für Nature im Juli 2019 das Ausmaß des Problems dargestellt. Die Studie von Harald Sverdrup et al. (2017), die sie in der Nature-Grafik zitieren und die unserer Grafik zugrunde liegt, gibt es hier.

Phosphor: Die Soil Association hat bereits in einem Report von 2010 die Gefahr von "Peak Phosphor" beschrieben.

Palmöl: Die Weltnaturschutzunion IUCN hat 2018 einen Report zur nicht-nachhaltigen Palmöl-Produktion veröffentlicht. Wie Palmöl in Europa in den Tanks der Autos landet, zeigt ein Briefing von Transport and Environment vom Juni 2019.

Aktuelle Daten zu Weltjahresproduktion, Reserven und Ressourcen von metallischen und mineralischen Rohstoffen gibt es beim US Geological Survey (USGS) auf den Statistikseiten u.a. zu Lithium, Aluminium, Seltenen Erden und Phosphor (Phosphatgesteinen).

Wie häufig bestimmte Elemente in der Erdkruste vorkommen bzw. wie hoch ihr Massenanteil an der Masse der Erdkruste ist, ist in der Wikipedia (deutsch, englisch) oder in einer schönen Infografik (PDF) der Khan Academy aufgelistet.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Die Zumutung

Das Plakat des Zolls, das zu Beginn des Textes erwähnt wird, ist auf Twitter zu sehen.

Der Amokläufer von München, David S., kaufte die Waffe, mit der er im Juli 2016 neun Menschen erschoss, im Darknet.

In einem Artikel im Security Journal schreiben Mihnea Mirea, Victoria Wang und Jeyong Jung über die "Nicht so dunkle Seite des Darknet".

Den Browser Tor, mit dem man ins Darknet gelangt, kann man auf der Webseite des Tor Projects herunterladen. In diesem Onion-Wiki gibt es .onion-Adressen.

Nutzerzahlen, Länder, Bridges oder Relays: Hier findet man alle Statistiken des Tor Projects. Die Berichte über die Finanzierung gibt es hier.

In Deutschland betreibt der Verein Zwiebelfreunde e.V. die meisten Tor-Server.

Die Räume der Zwiebelfreunde in Dresden und privaten Anwesen von Vorstandsmitgliedern wurden 2018 von der Polizei durchsucht.

Auf sueddeutsche.de beschreibt Max Muth, wie es im Frühjahr 2019 zur Festnahme der drei Deutschen kam, die den zweitgrößten illegalen Darknet-Marktplatz betrieben.

Hier wird erklärt, was eine VPN-Verbindung ist.

Das Tor Project bekam einen Preis für sozialen Nutzen verliehen. Hier die Begründung der Free Software Foundation aus Boston.

Edward Snowden nutzte Tor, um Dokumente an den Guardian zu schicken. Im Text wird er aus einem Interview auf dem Blog des Tor Projects zitiert.

Der britische Journalist Jamie Bartlett hat das Buch The Dark Net geschrieben. Auch für Laien zu empfehlen.

Mario Heiderich lehrt Web- und Browsersicherheit an der Uni Bochum. Mit seinem Unternehmen "Cure 53" hackt er Firmennetzwerke, um deren Sicherheitslücken aufzuspüren.