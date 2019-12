Das hessische Dorf Kleingladenbach liegt etwa 50 Autominuten westlich von Marburg. Am Nordhang steht ein Haus mit Anbau, an dessen Tür ein handgeschriebenes Schild klebt: G. Stoll. Hier lebt Gerhard Stoll seit fast 30 Jahren. In diesen 30 Jahren gab es Momente, in denen er nicht mehr leben wollte, und welche, in denen er mit aller Kraft um sein Leben gekämpft hat. Jetzt ist er 52 Jahre alt. Seine raspelkurz geschnittenen Haare werden grau. Aber das werde ich alles erst später sehen und erfahren. Am Anfang sind nur meine Fragen dort in Kleingladenbach.

ZEIT Wissen: Herr Stoll, wie geht es Ihnen?

Gerhard Stoll: Im Moment geht es mir gut. Ich sitze bei meiner Familie im Wohnzimmer, und mein Bruder Siegfried liest mir Ihre Fragen vor.

ZEIT Wissen: Wie sieht ein ganz normaler Morgen bei Ihnen aus?

Gerhard Stoll: Ich wache auf und werde freundlich von der diensthabenden Krankenschwester begrüßt. Dann wird der Rollladen hochgefahren, und die Morgenpflege beginnt. Ich werde von Kopf bis Fuß gewaschen. Zudem wird meine Haut massiert, damit ich nicht durchliege. Bei der Pflege höre ich gerne Musik. Das wirkt entspannend.

ZEIT Wissen: Hören Sie auch die Vögel morgens singen?

Gerhard Stoll: Morgens, wenn ich mich in meinem Zimmer befinde, kann ich die Vögel nicht singen hören. Das ist aber möglich, wenn ich bei sonnigem Wetter bei uns im Garten sitze. Ich freue mich schon darauf, wenn das wieder möglich wird. Es kommt auch jetzt schon vor, dass ich vormittags im Garten sitze und mir die morgendliche Brise um die Nase wehen lassen kann.

ZEIT Wissen: Wie wachen Sie auf – eher gut gelaunt?

Gerhard Stoll: Das ist bei mir wie bei jedem anderen Menschen: Manchmal wache ich gut gelaunt auf und manchmal nicht so gut gelaunt. Auf jeden Fall möchte ich bis Punkt acht Uhr meine Ruhe haben. Das Personal hält sich auch daran.

ZEIT Wissen: Und dann startet das Pflegeprogramm?

Gerhard Stoll: Die Pflege wird von der diensthabenden Krankenschwester in aller Ruhe durchgeführt. Während der Pflege lasse ich meine Gedanken schweifen.

Gerhard Stolls Bruder Siegfried arbeitet als Pädagogik-Dozent in Bayern, ist aber oft zu Besuch. Er ist nur ein Jahr älter als Gerhard.

ZEIT Wissen: Erinnern Sie sich noch daran, wie es war, als Sie aus dem Koma erwacht sind?

Gerhard Stoll antwortet nicht.

Gerhard und Siegfried Stoll sind die beiden ältesten von vier Brüdern. Siegfried lebt in Bayern und besucht seinen Bruder, sooft es geht, im Elternhaus in Kleingladenbach. Dort wohnt Gerhard Stoll in einem kleinen Appartement, das die Eltern vor 30 Jahren angebaut haben, um den Sohn zu Hause intensivmedizinisch versorgen zu können. Er wird rund um die Uhr betreut, beatmet und künstlich ernährt. Doch sein Zustand bessert sich: Gerade kehrt sein Geschmackssinn zurück. © Evelyn Dragan

Aber sein Bruder Siegfried: Zu den Fragen bezüglich seiner Erlebnisse in der Vergangenheit will Gerhard sich nicht mehr äußern. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kontext kein Thema mehr für ihn ist. Ich empfehle Ihnen freundlich, die Fragen mehr auf das Heute und auf schöne Erlebnisse oder Gedanken auszurichten. Es ist wichtig, geduldig zu sein und seinen Rhythmus zu erspüren. Wenn alles klappt, wird Gerhard bald in Ihre Nähe an die Nordsee reisen. Vielleicht öffnet er sich im Urlaub und erzählt.

Ich stehe an der "Alten Liebe" in Cuxhaven, einem ehemaligen Schiffsanleger. Es ist der 22. Juni, 14 Uhr. Hier bin ich zum ersten Mal mit Gerhard Stoll verabredet. Ich habe das Buch, das die beiden Brüder zusammen geschrieben haben, studiert wie eine Bedienungsanleitung – was darf ich, was nicht? Im Buch steht, dass Gerhard Stoll nicht gern angefasst wird, weil er dann Spastiken bekommen kann, die nicht schmerzen, aber unangenehm sind. Über Nacht hat es geregnet, der Himmel ist bedeckt. In der Ferne leuchtet ein pinkfarbener Fleck. Ist das Gerhard Stoll? Ich gehe dem Pink entgegen. Es ist sein Sitzsack.

ZEIT Wissen: Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Darf ich es Ihnen geben?

Gerhard Stoll: Ja.

Ich zeige ihm Fotos vom Meer, von großen Wellen.

Gerhard Stoll: Schöne Perspektiven. Die mag ich.

ZEIT Wissen: Darf ich Sie etwas fragen?

Gerhard Stoll: Ja.

ZEIT Wissen: Sie mögen die Nordsee. Was ist hier im Hafen besonders schön?

Gerhard Stoll: Die kleinen Krabbenkutter, wenn sie wohlbehalten am Pier festmachen.

Er ist von drei Pflegerinnen umgeben, die sich jetzt in Bewegung setzen. Heidi Schmidt schiebt den elektrischen Rollstuhl, ich schließe mich dem Zug an. Später werden die drei mir erzählen, dass sie Gerhard Stoll schon lange betreuen. Conny Grube seit 20, Sandra Willner seit 16 Jahren. Heidi Schmidt ist in derselben Straße aufgewachsen wie Gerhard Stoll, sie sind gleich alt. Um ihn pflegen zu können, hat sie sich intensivmedizinisch auf derselben Station eingearbeitet, auf der er lag. Als sie zusammen mit ihm nach Hause wechselte, prophezeiten ihr einige Kollegen, dass ihr neuer Arbeitsplatz keine Zukunftsperspektive habe. Gerhard Stoll hat diese Prognose widerlegt, mit jedem Jahr, das er lebt. Wir spazieren zum Hamburger Leuchtturm, Heidi Schmidt positioniert den Rollstuhl nahe einer kleinen Texttafel. Sie lockert die seitliche Kopfstütze.