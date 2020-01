Die American Academy in Berlin, eine Villa am Ufer des Wannsees. Im Foyer hängen Fotos von Filmstars, Schriftstellerinnen, US- und Bundespräsidenten, die hier zu Besuch waren. Nicholas Christakis, Freundschaftsforscher, Soziologe, Arzt und Allround-Professor an der Yale University, betritt das Kaminzimmer und schwärmt von der Suite im Obergeschoss. Normalerweise steige er auf Reisen in Universitätswohnheimen ab. Am nächsten Tag wird er an der Universität der Künste über die "evolutionären Ursprünge einer guten Gesellschaft" reden, davon handelt auch sein neues Buch Blueprint, das gerade auf Deutsch erschienen ist. Der Kellner bringt einen hausgemachten Eistee.

ZEIT Wissen: Professor Christakis, vor einiger Zeit haben Sie Ihren Karate-Unterricht auf Twitter erwähnt. Karate ist nicht gerade die Sportart, die man von einem Yale-Professor erwarten würde, der über das Gute im Menschen forscht.

Nicholas Christakis: Bei Karate geht es darum, den Kampf zu vermeiden. Für mich standen bei dieser Kampfsportart immer Gemütsruhe und Selbstbeherrschung im Vordergrund. Manchmal lassen sich Konflikte natürlich nicht vermeiden.

ZEIT Wissen: Waren Sie mal in einer solchen Situation?

Nicholas Christakis erforscht Freundschaftsnetzwerke in aller Welt. Er leitet das Human Nature Lab an der Yale University und ist ein Grenzgänger zwischen Medizin, Soziologie und Evolutionsbiologie. Das Time Magazine zählte ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2009. Sein neues populärwissenschaftliches Buch Blueprint – Wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen ist bei S. Fischer erschienen.

Christakis: Im Jahr 2015 war ich einmal von einer Menschenmenge umzingelt...

ZEIT Wissen: Meinen Sie den Streit darüber, welche Halloween-Kostüme auf dem Campus erlaubt sein sollten? Auf YouTube kann man sehen, wie die Studierenden Sie beschimpfen. Sie wirken erstaunlich gefasst.

Christakis: Ich hoffte, dass die Leute meinem Vorbild folgen und ruhig bleiben würden. Hat leider nicht wirklich funktioniert.

ZEIT Wissen: Eine Studentin schreit, Sie seien "ekelhaft" und sollten nachts nicht schlafen.

Christakis: Das ist die Ironie: Ich habe mein Erwachsenenleben damit verbracht, soziale Phänomene und die Ursprünge des menschlichen Miteinanders zu erforschen. Woher kommt die Liebe? Wie kooperieren wir? Was lehren wir einander? Wie freunden wir uns an? Aber es ist auch wahr, dass ich mich in größeren Gruppen noch nie wohlgefühlt habe.

ZEIT Wissen: Warum nicht?

Christakis: Es klingt kontraintuitiv, aber damit unser soziales Zusammenleben funktioniert, muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein: Wir müssen uns evolutionär zu Individuen entwickelt haben. Wir Menschen können in einem Meer von Tausenden Gesichtern zwischen dem einen Gesicht und einem anderen unterscheiden. Wir haben diese im Tierreich seltene Fähigkeit entwickelt, damit wir unsere Identität kommunizieren können. Du willst nicht, dass deine Eltern versehentlich ein anderes Kind füttern; du willst nicht vergessen, mit wem du Sex hattest; du willst dir merken, wer nett zu dir war. Dafür brauchen wir die Möglichkeit zu kommunizieren: Das bin ich, nicht jemand anderes. Die individuelle Identität ist sehr wichtig. Aber manchmal stellen wir sie hintan, um die Bedürfnisse der Gruppe über unsere eigenen zu stellen. Unsere Vorfahren bildeten Gruppen, um Großwild zu töten oder sich gegen Raubtiere zu verteidigen.

ZEIT Wissen: Aber das ist doch eine gute Sache.

Christakis: Sicher. Nur wenn wir es übertreiben, dann werden wir ein Mob, und das ist gefährlich. Viele der schlechten Dinge, die wir tun, sind Auswüchse unserer guten Eigenschaften. Zum Beispiel können wir Informationen austauschen, aber wir können uns auch gegenseitig anlügen und über andere Menschen lästern. Gleiches gilt für Gruppen. Ich halte es mit den alten Griechen: alles in Maßen, nichts im Übermaß.

ZEIT Wissen: Der letzte Satz Ihres neuen Buchs Blueprint lautet: "Der Bogen unserer Evolutionsgeschichte ist weit, aber er neigt sich zum Guten ...

Christakis: ...in Anlehnung an Martin Luther King. Er sagte: "Der Bogen des moralischen Universums ist weit, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit." Was ich sagen will: Wir Menschen haben diese lange Geschichte, und über den Zeitraum von Hunderttausenden Jahren führt sie in Richtung des Guten.

ZEIT Wissen: Woher nehmen Sie diesen Optimismus?

Christakis: Steven Pinker und andere argumentieren, dass die historischen, kulturellen und technologischen Kräfte seit der Aufklärung die Menschheitsgeschichte zum Besseren verändert haben. Die Erfindung der Dampfmaschine, demokratische Prinzipien, philosophische Ideen über die Gleichheit der Menschen: Sie haben unser Leben sicherer und friedlicher gemacht. Der Wohlstand und die Lebenserwartung nehmen zu. Das stimmt alles. Aber mein Punkt ist, dass mächtigere und tiefere Kräfte am Werk sind, die eine gute Gesellschaft vorantreiben. Kräfte, die die Evolution geprägt hat: unsere Fähigkeit zu Freundschaft, Liebe, Kooperation. Wir finden sie in allen Gesellschaften der Welt.