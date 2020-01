"Wie gut", sagt der kleine Tiger in Janoschs Kinderbuch Oh, wie schön ist Panama, "wenn man einen Freund hat, der ein Floß bauen kann. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten." Die Stärke des kleinen Bären macht ihm Mut. In seiner Nähe fühlt er sich geborgen und selbstbewusst, sodass die beiden Freunde sorgenfrei ihre Reise nach Panama antreten.

"Die eigene Identität wird besonders im Kinder- und Jugendalter stark von Freundschaften geprägt", sagt Franz Neyer, Persönlichkeitspsychologe an der Universität Jena. Gleichgesinnte zeigen neue Wege und Lösungen auf und helfen einander, sich von den Eltern zu lösen. Und auch bei Erwachsenen machen Freunde stark, zeigte der Psychologe Markus Heinrichs von der Universität Freiburg. Er ließ Probanden Vorträge vor einem Publikum halten – eine nervenaufreibende Aufgabe für die meisten.



Während manche einen Freund mitbringen durften, mussten sich die anderen allein vorbereiten. Das Ergebnis: Diejenigen, die einen guten Freund an ihrer Seite wussten, waren entspannter und weniger aufgeregt. In ihrem Speichel maß Heinrichs eine niedrigere Konzentration des Stresshormons Cortisol als bei denen, die nicht vor Ort unterstützt wurden. Grund dafür ist das Bindungshormon Oxytocin. Es reduziert Stress, Angst und Unsicherheit. Forscher gehen davon aus, dass unser Körper das Hormon vermehrt ausschüttet, wenn wir von Freunden umgeben sind.

Können also ängstliche Menschen durch ihre Freunde dauerhaft selbstbewusster werden? Das hängt davon ab, ob die Freunde selbst mutig und souverän oder zurückhaltend und unsicher sind. Britische Forscherinnen und Foscher fanden heraus, dass sich die Wahrnehmungen enger Freunde unbewusst einander annähern. Gehen die Freunde unerschrocken auf ihre Mitmenschen zu, sind auch wir im Umgang mit anderen selbstbewusster. Bekommen sie allerdings schon schweißnasse Hände, wenn sie nach dem Weg fragen, färbt auch dieses Verhalten ab. Dabei übt die stärkere Emotion den größeren Einfluss aus. "Freunde fungieren oft als Vorbilder", sagt Neyer. Oder, wie es die mittlerweile verstorbene amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag einst ausdrückte: "Mut ist genauso ansteckend wie Angst."

Starken Freunden kommt noch eine weitere Aufgabe zu: Sie bestätigen unsere Persönlichkeit. Für eine im Journal of Personality and Social Psychology erschienene Studie haben sich mehr als 200 deutsche Studierende vier Wochen lang täglich selbst bewertet. Dabei fiel auf, dass sie besonders zufrieden mit sich waren, wenn sie an diesem Tag Zeit mit ihren Freunden verbrachten. "Von Freunden wird erwartet, dass sie das eigene Selbstkonzept verstärken", sagt Franz Neyer. Wen wir als Freund wählen, zeigt also, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir von anderen gesehen werden möchten.



Dadurch könne es passieren, dass sich eher zurückhaltende Jugendliche einer Gruppe draufgängerischer Teenager anschließen. Passen wir uns den Mitmenschen jedoch an und geben uns anders, als wir eigentlich sind, fühlen wir uns oft unwohl, so der Psychologe. Denn nur wenn man sich vor seinen Freunden nicht verstellen muss, steigern gemeinsame Kochabende oder Spaziergänge das Selbstwertgefühl. Gleichzeitig gilt: Fühlen wir uns unterstützt und umgeben uns mit Freunden, die uns guttun, werden wir automatisch ein wenig selbstbewusster – unabhängig vom Charakter der Freunde.

"Niemand sollte die eigene Persönlichkeit aufgeben, wenn er eine Freundschaft eingeht", sagt Neyer. "Jawohl", bestätigt der kleine Bär. "Ich bin stark wie ein Bär und du bist stark wie ein Tiger. Das reicht."