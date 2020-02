Die meisten Eltern wünschen ihren Kindern nur das Beste. Dass sie glücklich werden, gesund bleiben, vielleicht sogar erfolgreich sind. Dass sie einen Platz finden in der Welt, der ihnen behagt. Das ist gut, und das ist schön. Doch das kann auch gefährlich werden. Wenn es nämlich eigentlich darum geht, dass die Eltern sich zwar das Beste erhoffen – aber für sich selbst.



Wenn aus den tief empfundenen Wünschen für die Töchter oder Söhne hohe Erwartungen werden und aus Erwartungen schließlich Aufträge, die von den Kindern zu erfüllen sind. Damit sie dazugehören, damit sie geliebt werden. Wenn es gefährlich wird, haben die Eltern den Platz in der Welt, der ihren Kindern gefallen soll, bereits gebucht – sie dürfen ihn nicht mehr selbst suchen, sondern ihn nur noch einnehmen. Die Mädchen und Jungen spüren früh, dass Vater und Mutter etwas von ihnen wollen. Und sie versuchen, so gut es geht, ihre jeweiligen Aufträge zu erfüllen. Schließlich hat die Familie Macht. Sie schafft Geborgenheit und Ausschluss. Innen und außen. Wir und die anderen. Und die Kinder ahmen nach. Oder sie brechen aus. Und doch spiegelt sich oft noch als Erwachsene ihr Leben in dem der Eltern: Mutter, bin ich liebenswert, so wie ich bin? Oder: Vater, was muss ich dafür tun?

Bei Franz Kafka zum Beispiel war das so: Sein Vater hatte sich aus ärmsten Verhältnissen emporgearbeitet und erwartete von seinem Sohn, sein Leben so zu führen, dass die Familie nicht wieder in Armut geraten würde. Sein Auftrag lautete: Lebe bürgerlich, verdien immer gutes Geld – such Sicherheit und nicht Schriftstellerei. Franz Kafka war gefangen in dem Zwiespalt zwischen seinem eigenen Streben und dem Auftrag des Vaters. Die Familie war für ihn bis zu seinem Lebensende "ein speziell für mich installierter Kerker, der umso härter ist, da er einer bürgerlichen Wohnung gleicht und von niemandem – außer von mir – als ein Gefängnis erkannt wird. Dadurch schwinden auch alle Ausbruchsversuche." Auch David Garrett kennt das gut. Eigentlich wollte sein Vater Geiger werden. Doch dessen Traum blieb unerfüllt – dafür gab er den Auftrag an seinen Sohn weiter. Mission: Wunderkind. Mit vier Jahren bekam der kleine David eine Geige. Später musste er täglich acht Stunden üben, statt draußen mit Freunden zu spielen. "Es war ein Leben im goldenen Käfig", erinnert er sich, "es hieß immer nur: Du musst!" Du musst meinen Traum leben. Du bist das Werkzeug, mit dem ich mich vollende. Du musst allen beweisen, was in unserer Familie steckt. "Nichts hat einen stärkeren psychischen Einfluss auf die Kinder als das ungelebte Leben der Eltern", fasst der Psychologe C. G. Jung das Familiendrama zusammen.

Viele Aufträge klingen erst einmal harmlos, als seien sie mit nur ein wenig Anstrengung erfüllbar. Aber: "Schon der elterliche Leistungsauftrag 'Bring gute Noten nach Hause' kann sich im Laufe der Zeit wandeln in den Auftrag 'Sei erfolgreich, sonst wirst du nicht geliebt!'", sagt die Psychologin Sandra Konrad, Autorin des Buches Das bleibt in der Familie. Worum es in den Familienaufträgen wirklich geht, wird selten explizit ausgesprochen. In den wenigsten Fällen sitzt der Familienrat zusammen wie in einer Vorabendserie und fordert vom Sohn, dass er als einziger Stammhalter die väterliche Firma übernehmen müsse. Aufträge werden viel öfter durch Verhalten erteilt – eher durch Vorleben und Vormachen also als durch Vorschriften. Denn vor allem kleine Kinder lernen schnell, welches Verhalten ihnen die Aufmerksamkeit und Zuneigung der Eltern sichert – und wofür sie Zurückweisung oder Missachtung ernten. Wann werden sie in den Arm genommen: wenn sie etwas gut gemacht haben oder wenn ihnen etwas nicht so gut gelungen ist und sie Trost brauchen? Wann sind sie ihren Eltern ganz nah: wenn sie aus eigenem Antrieb etwas erreicht haben oder wenn sie sich genau an die Vorstellungen von Vater und Mutter gehalten haben?

Emotionale Familienaufträge tarnen sich gut. Sie können sich sogar in Vornamen verstecken. Vielleicht trägt der unschuldige Name Friedrich die Hoffnung in sich, dass das Kind so weltläufig wird wie der Großvater. Oder eine Maren war einst die beste Freundin der Mutter, bis sie sich zerstritten haben – und nun soll dieses gute Gefühl der Verbundenheit in der Tochter Maren wiederauferstehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten viele Kinder die Vornamen der Gefallenen oder Ermordeten, und ihnen wurden deren Charakterzüge zugewiesen.



Die Psychotherapeutin Dina Wardi hat die Kinder von Holocaust-Überlebenden "lebende Gedenkkerzen" genannt, ihr Auftrag: die verlorenen Menschen zu ersetzen. In Vornamen kann auch eine Familientradition durchscheinen oder eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Vielleicht soll der Vorname aber auch besonders gebildet klingen oder orientiert sich an einer berühmten Person und verweist so auf einen Auftrag. "Sei bitte so wie dieser Mensch" bedeutet aber auch häufig: "Sei nicht so, wie du sein möchtest." Besonders schlimm kann es werden, wenn die Eltern sich ein Mädchen gewünscht haben (und schon einige Aufträge für sie im Kopf haben) – und es wird ein Junge. Dann kann es passieren, dass dessen Aufträge unerfüllbar bleiben, sosehr sich der kleine Kerl auch plagen mag.

Familienaufträge äußern sich gern in Merksätzen. Viele Familien haben ihre eigenen Wahlsprüche, die über Generationen weitergegeben werden. "Ein Indianer kennt keinen Schmerz." – "Dir soll es einmal besser gehen" (mit dem Rückschluss, dass man versagt hat, wenn es einem aus Sicht der Eltern nicht besser geht – schließlich hatte man selbst doch alles, "wir hatten ja nichts"). "Was sollen die Leute von uns denken?" Oder: "Wer in der ersten Reihe steht, wird erschossen." Das klingt nach Großvaters Erfahrungen im Weltkrieg, aber das hat auch heute eine ganz klare Bedeutung: Halt dich lieber im Hintergrund, denn wer sich zu weit nach vorne traut, lebt riskant. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Wer so hoch hinauswill, der ist in Gefahr. "Bleib lieber unsichtbar" lautet eine modernere Fassung dieses Auftrags. Erreg keine Aufmerksamkeit. Mach dich klein. Ein verwandter kleinhaltender Auftrag lautet: "Werd nicht größer als ich", "Überflügel mich nicht". Der kann das Leben prägen, führt die Erfüllung doch dazu, dass sogar Erwachsene ihre eigene Karriere immer wieder torpedieren, um den Vater oder die Mutter beruflich nicht zu übertreffen. Sie folgen einem geheimen Wunsch ihrer Eltern, der verbal wohl nie geäußert würde. Bei den Kindern aber kommt er an. Und führt dann zu einer Angst, die ihr Fortkommen hemmt – der Angst, zur Strafe die Bindung zur Familie zu verlieren, "aus der Art zu fallen".

Um das Fortkommen kann es auch im übertragenen Sinn gehen: Familienaufträge können bindend wirken. Wenn sie etwa verhindern sollen, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen – denn schließlich führt der meist weg von Mutter und Vater. Und die bleiben zurück. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut stehn ihm gut, ist gar wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr! "Sorg für uns!" könnte so ein bindender Auftrag lauten. "Ohne dich bricht hier doch alles zusammen!" Im schlimmsten Fall: "Rette die Familie, geh nicht fort." Da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Und lernt vielleicht nie, eigene Bedürfnisse zu formulieren – schließlich muss es sich ja um die anderen kümmern. Solcherart bindende Aufträge sind wie geschaffen dafür, dass das so stark gebundene Kind sie später auch an den eigenen Nachwuchs weitergibt.

Ebenso wirksam ist Schweigen. Wenn über etwas nicht geredet werden darf. Dass Mutter trinkt. Dass Opa in der SS war. Dass Vater eine heimliche Geliebte hat. Dass die Firma insolvent ist. In Familiengeheimnissen stecken mehrere Botschaften, inhaltliche und formelle. Das, worum es geht, ist oft schambehaftet, der Auftrag lautet: Erzähl niemandem davon! Und dass darüber nicht geredet werden darf, birgt in sich die Lehre, dass Offenheit nach außen schlecht ist und Kommunikation nach innen nicht gewünscht ist. So wird das Kind zum Hüter der Integrität seiner Familie und zu einem Geheimnisträger seinen Gefühlen gegenüber. Denn worüber nicht geredet werden darf, das muss auch im eigenen Inneren möglichst unangetastet bleiben.