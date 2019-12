Am Anfang drei Fragen

1. Steigern starke Freunde das Selbstbewusstsein?

Wie sich die beiden Freunde Tiger und Bär nach Panama aufmachen, beschreibt Janosch in seinem Buch "Oh, wie schön ist Panama". In der Zeichentrickreihe Janoschs Traumstunde wurde die Geschichte verfilmt.

Freunde machen stark, zeigte der Psychologe Markus Heinrichs von der Universität Freiburg in einer Studie. In seinem Forschungsbericht erklärt er, warum uns Freunde in stressigen Situationen erden.

Britische Forscher fanden heraus, dass sich die Wahrnehmungen enger Freunde unbewusst einander annähern. Dabei übt die stärkere Emotion den größeren Einfluss aus. Ihre Ergebnisse präsentieren die Wissenschaftler im Fachmagazin Psychology Today.

"Mut ist genauso ansteckend wie Angst", sagte die inzwischen verstorbene amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag bei der Verleihung des Oscar-Romero-Preises an Ishai Menuchin im Jahr 2004.

Für eine im Journal of Personality and Social Psychology erschienene Studie haben sich über 200 deutsche Studierende vier Wochen lang täglich selbst bewertet. Dabei fiel auf, dass sie besonders zufrieden mit sich waren, wenn sie an diesem Tag Zeit mit ihren Freunden verbrachten.

2. Welche Waffen haben Blumen?



Forscher haben herausgefunden, dass es bei der Abwehrstrategie der Tabakpflanze vor allem darum geht, die Verteidigung zum richtigen Zeitpunkt zu aktivieren. Nicht diejenige Tabakpflanze überlebt, die sich am schnellsten wehrt, sondern diejenige, die das richtige Timing hat. Das bedeutet, dass die Pflanze wartet, bis die angreifende Raupe so groß ist, dass sie zur Nachbarpflanze flüchten kann und diese schwächt.



Die toxischen, hemmenden oder abschreckenden Wirkstoffe, die zu den Abwehrstrategien von Pflanzen gehören, um möglichst flexibel auf unterschiedliche Gefahren zu reagieren, wirken meistens synergetisch und richten sich gegen mehrere Fraßfeinde.

3. Wie viele müssen dasselbe tun, damit es normal ist?

Die Ergebnisse von Eleanor Roschs Experimenten, die zur Prototypensemantik führten und eine Brücke zwischen Kognitionspsychologie und Sprachwissenschaft schlugen, wurden 1975 im Journal of Experimental Psychology veröffentlicht.

Die Normalverteilung nach Carl Friedrich Gauß ist heute aus der Stochastik nicht mehr wegzudenken. Eine vergleichsweise knappe Erklärung der Funktion samt Standardabweichung findet sich im Gabler Wirtschaftslexikon.

Prof. Villa Braslavsky setzt sich für die Akzeptanz der Gender Studies ein und hat sich ausgiebig mit der Frage beschäftigt, warum sich Menschen Schönheitsoperationen unterziehen: vor allem um "normal" auszusehen. Ihr Talk "Schön normal?" für ARD alpha ist in der Mediathek des BR zu sehen.

Mein Wille geschehe!

Laut einer aktuellen Studie des Stellenportals Stepstone fühlt sich jeder zweite Arbeitnehmer unwohl dabei, mehr Geld zu verlangen. Dabei verbessert Verhandlungstraining nachweislich die Durchsetzungsfähigkeit, wie eine Metastudie zeigt.

Laut einer Untersuchung der Negotiation Academy Potsdam sagt jeder fünfte befragte Manager, dass die schlechte Vorbereitung der Hauptgrund für gescheiterte Geschäftsgespräche sei.



Über den Blowback-Effekt erschien eine Studie im Journal of Applied Psychology, die zeigt, dass sich aggressives Vorgehen lohnt – allerdings nur kurzfristig. Mit Freundlichkeit kommt man hingegen weiter, so eine Studie der Stanford-Universität.



Wer in Verhandlungen die Interessen der Gegenseite betont, erreicht mehr. Das konnte Roman Trötschel in acht Studien mit insgesamt 650 Probanden beweisen. Er entwickelte dafür die Scale of interactive mindset.



Anker sind ein bekannter Trick in Verhandlungen, wie eine Studie im Journal of Experimental Social Psychology zeigt. In einer Studie der Columbia-Universität New York erzielten die Gruppen, die ehrgeizige Spannweiten nannten, das beste Ergebnis.

Eine im Journal of Experimental Social Psychology veröffentlichte Studie von David Loschelder zeigt, dass Menschen, die krumme Beiträge nennen, Expertise ausstrahlen, aber auch dazu neigen, defensiver zu agieren.

In ihrem Buch "Kanzler, Krise, Kapital" beschreibt die Journalistin Marietta Slomka unter anderem, wie ein Parteitag funktioniert. Das Buch "Verhandlungen mit dem Arbeitgeber" von Klaus Watzin gibt einen gut strukturierten Überblick über das Verhandlungswesen für alle Arbeitnehmervertretungen.

Wer die "Partie in der Oper" nachvollziehen will, findet die Partie interaktiv aufbereitet auf der Website chess.com. Die Schachregeln einfach erklärt stehen (inkl. Klick-Übungen) auf der Website schach.de.

Die Zumutung: Die innere Uhr

Ein "Leben ohne Tag und Nacht" führten die Probanden in Jürgen Aschoffs berühmtem Bunker-Experiment.

Ronald Konopka und sein Doktorvater Seymour Benzer stießen 1971 auf die genetischen Grundlagen der inneren Uhr. Am California Institute of Technology machten sie Versuche mit der Fruchtfliege Drosophila melanogaster.

Für die Isolierung des period-Gens erhielten die drei US-amerikanischen Chronobiologen Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young 2017 den Medizin-Nobelpreis. Die Zusammenfassung ihrer Forschungsergebnisse präsentiert das Nobelkomitee hier.

Mithilfe von Schaubildern erklärt Gregor Eichele vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, wie der Feedback-Zyklus der inneren Uhr in jeder Körperzelle abläuft. Ein Video veranschaulicht den Mechanismus.

Sauerstoffmangel verstellt die innere Uhr, zeigten Forscher vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck. Wer regelmäßig Sport treibe, könne sie teilweise korrigieren.

In seinem Buch "Der Zirkadian-Code" beschreibt der Biologe Satchin Panda vom kalifornischen Salk Institute den Einfluss von Essgewohnheiten auf den menschlichen Biorhythmus. Panda erläutert das sogenannte Intervallfasten und erklärt, wie der persönliche Tagesablauf mit der inneren Uhr vereinbar ist. Über die positiven Effekte des Intervallfastens berichteten Forscher der Universität Graz in der Fachzeitschrift Cell Metabolism.

Über den Umgang mit Medikamenten schreibt der Mediziner Björn Lemmer in seinem Buch "Chronopharmakologie". Ziel sei es, die Einnahme von Medikamenten noch genauer auf die innere Uhr des Menschen abzustimmen. Zur Bestimmung der persönlichen Innenzeit haben Wissenschaftler der Charité einen Bluttest entwickelt.

In "Tick, tack" geht die britische Autorin Claudia Hammond der Frage nach, wie die Wahrnehmung von Zeit im Kopf entsteht.

Der Anti-Rassismus-Knigge

Botschaften aus einer anderen Welt

Der Neurochirurg Andreas Zieger hat zusammen mit anderen Medizinern in Oldenburg das Neuro-Netzwerk Weser-Ems gegründet, das sich an alle Betroffenen mit neurologischen Schädigungen beispielsweise aufgrund von Schlaganfällen, Hirnschädigungen, neuro-muskulären Erkrankungen und Schädel-Hirn-Traumata richtet – und an ihre Angehörigen.

Informationen für Angehörige von Menschen in Koma und Wachkoma gibt diese Broschüre.

Locked-In-Patient Gerhard Stoll hat zusammen mit seinem Bruder Siegfried das Buch "SOS – per Lidschlag" geschrieben. Dafür hat Gerhard Stoll mithilfe des Blinzelalphabets ein Jahr lang seinem Bruder Gedanken zu seiner Situation diktiert. Jetzt planen die beiden ein zweites Buch.

Wie viele andere Patienten und ihre Angehörigen sieht auch die Familie Stoll das geplante "Gesetz zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung" (RISG) von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisch. Eine Reihe von Verbänden haben sich mit einer Petition an das Bundesministerium für Gesundheit gewandt, um gegen das RISG zu protestieren. Sie setzen sich dafür ein, dass die Betroffenen wählen können, wo sie leben und gepflegt werden.



Der Mensch ist gut

In dem populärwissenschaftlichen Buch "Connected" hat Nicholas Christakis vor zehn Jahren die Erforschung der Freundschaftsnetzwerke beschrieben. Im Magazin ZEIT WISSEN haben wir hier darüber geschrieben. Christakis’ neues Buch "Blueprint" ist im S. Fischer Verlag erschienen.



Nicholas Christakis ist ein eifriger Twitter-Nutzer.

Der Streit zwischen Christakis und StudentInnen über erlaubte und verbotene Halloween-Kostüme ist unter anderem in diesem Youtube-Video zu sehen.

Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Darüber spricht Nicholas Christakis in dieser Folge des ZEIT WISSEN-Podcasts.