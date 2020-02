Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf dem Heimweg von der Arbeit. Es ist Freitagabend, vor Ihnen liegt ein langes, wunderbar ruhiges Wochenende. Für Samstag haben Sie einen Tisch für sich und Ihren Partner in Ihrem Lieblingsrestaurant reserviert. Endlich Zeit nur für Sie zwei! Doch kaum zu Hause angekommen, durchkreuzt er Ihre Pläne: Seine Schwester sei am Wochenende zu Besuch bei seinen Eltern. Sie beide sollen doch dazukommen. Bei der Gelegenheit können auch gleich alle mithelfen, den Garten winterfest zu machen. Zwei Stunden Fahrt, Gartenarbeit, Familientrubel – klingt nach genau dem Gegenteil von dem, was Sie wollen. Doch streiten? Wegen so etwas Banalem? Schließlich mögen Sie die Familie Ihres Partners, und Sie wollen ihn auch nicht vor den Kopf stoßen. Aber Ihr ruhiges Wochenende wollen Sie auch nicht kampflos aufgeben. Wie also setzen Sie Ihren Willen durch?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden