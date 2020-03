Manches Wissen wächst in verdammt hohen Gebieten. Trotzdem sollte man sich hin und wieder dorthin aufmachen, auch wenn es richtig anstrengend wird. Willkommen auf dem Pfad des Mobilfunks.

Basislager

Gehen Sie erst los, wenn Sie die folgenden Grundlagen in Ihren Rucksack gepackt haben.

In dem grünen Talkessel, in dem diese Expedition startet, gibt es keinen Empfang. Es ist ein Funkloch – und wir genießen es. Keine Nachrichten im Fünfminutentakt, nur Vogelgezwitscher. Auf dem Gipfel werden wir wieder im digitalen globalen Dorf angekommen sein, denn ein neuer Sendemast ragt dort neben dem Gipfelkreuz empor: ein Vorposten des 5G-Netzes, des Mobilfunknetzes der fünften Generation.

Sein Aufbau hat gerade erst begonnen. Doch schon jetzt tobt ein Streit um die politischen und gesundheitlichen Konsequenzen des neuen Netzes. Gefährdet es die nationale Sicherheit der Industriestaaten? Produziert es gefährlichen "Elektrosmog"? Bevor wir uns diesen Fragen nähern, schauen wir zur Orientierung auf die Karte: Wie sind wir überhaupt hierher gekommen?

Vor 117 Jahren setzte Guglielmo Marconi den ersten Funkspruch mit Radiowellen aus den USA nach Großbritannien ab. Marconi hatte erkannt, dass "elektromagnetische Strahlung" sich für eine weltumspannende Kommunikation einsetzen lässt. Diese Strahlung war von Heinrich Hertz um 1886 in Laborexperimenten erforscht worden. Es sind unsichtbare elektrische und magnetische Felder, die unzählige Male pro Sekunde schwingen und dabei durch den Raum flitzen. Ihre Eigenschaften hängen stark von der Frequenz ab. Lichtwellen zum Beispiel schwingen mit Hunderten Billionen Hertz (ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde). Radiowellen reichen von 30 Hertz bis 300 Gigahertz, dazu gehören auch Langwellen, Mittelwellen und Kurzwellen (Kilohertz bis Megahertz).

Radiowellen lassen sich so verändern – Fachleute sagen: modulieren –, dass sie Informationen übertragen können. Bei Marconi waren es Morsesignale, aber es können auch codierte Töne oder Bilder sein, die dann von einem Radio- oder Fernsehempfänger wiedergegeben werden. Oder: Daten. Eine endlose Folge von Nullen und Einsen. Genau wie im Internet.

Erster Anstieg

Los geht's! Auf leichten Anhöhen begegnen Sie Erkenntnissen, die Sie ins Schwitzen bringen können.

Der Weg geht mit leichter Steigung zunächst schnurgerade durch einen Bergwald. An einer Kehre entdecken wir ein kleines Häuschen und schauen hinein. Da steht ein altes Telefon mit Ringelschnur aus den 1970er-Jahren, das im Vergleich zum Smartphone mittelalterlich anmutet. Zwar wurde die Kommunikation per Funk damals schon seit Jahrzehnten genutzt, vor allem vom Militär. Aber Gespräche, die auf einer bestimmten Frequenz unverschlüsselt übertragen werden, können von jedem mitgehört werden, der seinen Empfänger auf die entsprechende Frequenz einstellt. In der Festnetztelefonie hingegen wurde eine exklusive Leitung für diejenigen geschaltet, die sich über weite Entfernungen ungestört unterhalten wollen. Könnte das auch drahtlos funktionieren, zum Beispiel beim Autofahren? Das Mobilfunknetz der ersten Generation, das ab Mitte der 1970er aufgebaut wurde, erfüllte diesen Wunsch für einige wenige, gut betuchte Teilnehmer.

Serie: Die Zumutung Serie: "Die Zumutung" "Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher". – Diesem Prinzip Albert Einsteins folgt die Rubrik "Die Zumutung" im Magazin ZEIT Wissen. Hier erklären Autoren anspruchsvolle Themen anhand einer Bergwanderung in vier Etappen. Folgen Sie uns auf diesem Pfad der Erkenntnis. Auf dem Weg zum Gipfel werden Sie ins Schwitzen kommen, aber zur Belohnung eine hervorragende Aussicht genießen.

Die rasante Entwicklung der Computertechnik und der frühen Datennetzwerke in den 1980ern brachte einige Ingenieure auf die Idee, den Mobilfunk zu digitalisieren. Die geschwungenen Radiowellensignale bekamen nun die Form von vielen kleinen Treppenstufen, deren Höhe digitale Informationen – genauer: Binärzahlen – darstellen. Die westeuropäischen Länder der EG (heute: EU) entwickelten einige grundlegende Normen und Standards, zum Beispiel für die Modulation der verwendeten Signale oberhalb von 800 Megahertz; für die Übergabe der Signale von einem Sendemast zum nächsten, wenn man im Auto durch die Stadt fährt; für das Roaming, wenn der Teilnehmer aus einem Netz in das eines anderen Betreibers wechselt; und für die SIM-Karte als Identifikationschip des Teilnehmers.

Diese zweite Generation, GSM genannt (die Abkürzung steht für Global System for Mobile Communications), startete 1991 und machte das Handy schnell populär. Die Nutzer entdeckten auch rasch einen eingebauten Kanal für kurze Textnachrichten, den die Ingenieure ursprünglich nur für Notfälle vorgesehen hatten. Die SMS, anfangs noch kostenlos, wurde zur ersten killer application der Mobiltelefonie.