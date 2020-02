Das Arbeitszimmer in ihrer Wohnung am Prenzlauer Berg in Berlin zeigt auf einen alten jüdischen Friedhof unter hohen Bäumen. Wir sind zu dritt gekommen, zwei Frauen, ein Mann. Christina von Braun lächelt angesichts der Übermacht. Sie bringt Kaffee, Kekse und Pralinen. Auch wir haben Süßes dabei, "Original Fudge" aus England. Ist das Zufall? Oder wollen wir dem hässlichen Geschmack unseres Themas unbewusst etwas entgegensetzen? Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun ist eine zierliche Person, ein Gespräch mit ihr verläuft in leiser, sehr konzentrierter Atmosphäre.

ZEIT Wissen: Frau Braun, wir möchten mit Ihnen über die #MeToo-Debatte sprechen. Wie und wann haben Sie zum ersten Mal davon gelesen oder gehört?

Christina von Braun: Das war 2017, als die Weinstein-Affäre aufkam.

ZEIT Wissen: Der Skandal um den Hollywood-Filmproduzenten, der derzeit in New York wegen Vergewaltigung vor Gericht steht und im Laufe seiner Karriere sehr viele Frauen sexuell belästigt, missbraucht und vergewaltigt haben soll ...

Von Braun: Genau. Ich treffe mich etwa einmal im Monat mit einigen Frauen – allesamt erfolgreiche Frauen aus Journalismus, Kultur, Wissenschaft, Justiz und feministisch engagiert. Als es in Deutschland 2015 wegen der Immigration zur Krise kam, haben sie sich zusammengeschlossen, um Migranten, vor allem Migrantinnen zu helfen. Mit beträchtlichem Erfolg. Wir tauschen uns zu aktuellen Themen aus, und die Weinstein-Affäre wurde natürlich sofort diskutiert. Wir fanden es gut, dass Frauen den Mut hatten zu beschließen: Weg mit der Scham. Dieses Gefühl hatten betroffene Frauen bis dahin immer, obgleich sich eigentlich die Täter schämen müssten. Diese Frauen drehten den Spieß um. Bei einem späteren unserer Treffen kam die Frage auf, warum in Deutschland außer dem Fall Dieter Wedel und Gebhard Henke beim WDR nicht so viele Fälle bekannt wurden, auch nicht im Showbiz.

ZEIT Wissen: Und was war Ihre Vermutung?

Von Braun: Eine Vermutung war, dass in Deutschland eher Sekretärinnen oder Assistentinnen betroffen sind, also Frauen, die in Abhängigkeitsverhältnissen angestellt sind und sich weniger wehren können als Frauen, die inzwischen bekannt und beruflich erfolgreich sind. Ich glaube aber auch, dass sich das Thema in Deutschland auf eine andere Ebene verlagert hat. Hier ist der Gender-Hass größer als in irgendeinem anderen Land, das ich kenne. Es gibt eine seltsame Wut auf Gender als Thema und Anliegen. Auch in Amerika finden Trump und der Großteil der Republikaner das Thema überflüssig. Aber das gilt nicht für die Universitäten. An deutschen Universitäten ist das anders. Den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich mit Gender-Themen beschäftigen, wird ständig Unwissenschaftlichkeit unterstellt. Sie müssen um Forschungsmittel kämpfen. Vielleicht ersetzen die Aggressionen gegen Gender die Missbrauchskandale.

ZEIT Wissen: Worum geht es im Kern dabei?

Christina von Braun Jahrgang 1944, wuchs zunächst im Vatikan auf, studierte in den USA und war schließlich als Autorin und Filmemacherin in Deutschland tätig. Die deutsche Kulturwissenschaftlerin beschäftigt sich vor allem mit Genderthemen, jedoch immer mit interdisziplinärem Ansatz. Von Braun war unter anderem Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, aktuell schreibt sie an einem Buch über ihre Familie.

Von Braun: Beim sexuellen Missbrauch oder noch schlimmer, der Vergewaltigung, soll der weibliche Körper auf seine Körperlichkeit, seine Fleischlichkeit zurückgeworfen werden. Damit wird eine Errungenschaft der weiblichen Emanzipation infrage gestellt. Es gibt eine lange Tradition, die den männlichen Körper mit Geistigkeit gleichsetzt. Geistigkeit gleich Macht, Kultur, Kulturhoheit. In dieser Logik ist der weibliche Körper Natur, Fleischlichkeit und alles, was damit zusammenhängt. Diese Vorstellung kommt schon aus der Antike. Darf ich etwas ausholen?

ZEIT Wissen: Bitte sehr!

Von Braun: Im 19. Jahrhundert wurde diese Sichtweise zum ersten Mal infrage gestellt, und zwar durch die Zeugungsforschung. Die Biologen entdeckten 1830 den Eisprung, 1875 konnten sie unter verbesserten Mikroskopen sehen, was bei der Verschmelzung von Sperma und Ei-Kern passiert. Plötzlich wurde klar, dass Sprösslinge genauso viele Erbanteile von der Mutter wie vom Vater haben. Das war bis dahin bestritten worden. Die aristotelischen Lehren gingen davon aus, dass der männliche Samen den Anstoß gibt für die Entstehung neuen Lebens. Nun sah man plötzlich: Jedes Kind hat sowohl väterliche als auch mütterliche Anlagen. Und siehe da: Als diese gleichberechtigte Erblichkeit klar war, wurden Frauen auch erbberechtigt. Seit Hunderten von Jahren waren sie sowohl aus den Stammbäumen als auch den Erblinien verdrängt worden.

ZEIT Wissen: Im juristischen Sinne?

Von Braun: Im juristischen und ökonomischen Sinne. Mindestens genauso wichtig war aber auch ein Umdenken: Wenn der Vater nicht nur Geist ist, sondern auch Biologie, dann ist der männliche Körper vielleicht doch mehr Fleisch, als man gedacht hatte. Und der weibliche Körper ist auch Geist. Die ganzen alten Kategorien kamen durcheinander im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert konnte dann dank des genetischen Fingerabdrucks zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der Vaterschaftsnachweis erbracht werden. Bis dahin war die Vaterschaft immer eine Vermutung, eine Fiktion, was wiederum die Geistigkeit der Väterlichkeit und damit auch der Männlichkeit unterstrich. Der Vater war als geistige Institution verstanden worden. Nun wurde er Natur, wie der weibliche Körper auch. Das ist die kulturgeschichtliche Folie, vor der sich der weibliche Emanzipationsprozess abspielte. Sie erklärt übrigens auch, warum sich die Veränderungen der Geschlechterordnung – weibliches Stimmrecht, Zugang zu akademischer Ausbildung, Gleichberechtigung vor dem Gesetz – mit einer solchen Geschwindigkeit vollziehen konnten. Mentalitätsgeschichtlich ist das einmalig.

ZEIT Wissen: Und der Missbrauch, der sexuelle Übergriff, dreht die Zeit zurück und sagt: Bleib du mal schön Körper?

Von Braun: Genau: Bleib Fleisch! Der NS-Staat etwa versuchte, den weiblichen Körper auf die Reproduktion zu reduzieren. Nach der Erfindung der Pille ging das nicht mehr so gut. Darauf kam die Sexualität ins Spiel und mit ihr eine erneute Reduktion des Frauenkörpers, nun als sexuelles Objekt.

ZEIT Wissen: Die sexuelle Revolution der 68er war nicht nur ein emanzipatorischer Akt auch, sondern auch gleichzeitig ...

Von Braun: ... der Auslöser dafür zu sagen: Wenn es schon nicht mit der Mutterschaft klappt, dann reduzieren wir die Frau mit der Sexualität auf die reine Körperlichkeit. Meiner Ansicht nach ist das auch einer der Gründe, warum sich die #MeToo-Skandale hauptsächlich im Showbusiness abspielen. Dort steht der Körper im Zentrum, alles dreht sich um ihn.

ZEIT Wissen: Bei Missbrauch geht es nicht nur um Sex, sondern auch um Macht. Der eine ist Subjekt, die andere Objekt und wird kleiner gemacht. Heißt das, #MeToo hat nur in zweiter Linie mit Geschlechtlichkeit zu tun?

Von Braun: Ja. Mit einer Körperlichkeit, die Gewalt ausübt. Es geht um sexualisierte Gewalt, die auch in andere Gewaltformen umschlagen kann. Diese Typen von Incel ...