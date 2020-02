Am Anfang drei Fragen

1. Wie macht man einen guten Plan?

Der Norweger Roald Amundsen hatte seine Südpol-Expedition genau geplant. Er erreichte dadurch sein Ziel einen Monat früher als der Brite Robert Scott.

Forscher der Peking University, der Korea University und der University of Iowa untersuchten verschiedene Planungsmethoden. Dafür ließen sie Gruppen von Studierenden Lernpläne erstellen und verglichen die Erfolge der Pläne. Die Ergebnisse der Studie erschienen in der Zeitschrift Psychological Science.

Dass Planen oft zwecklos ist, weil es ohnehin immer anders kommt als man sich vornimmt, beschreibt Bertold Brecht in seiner Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens.

2. Woran erkennen wir Realität?

Michael Schredl hat das Buch "Träume – unser nächtliches Kopfkino" geschrieben.



Das Lehrbuch "Kognitive Neurowissenschaften" von Hans-Otto Karnath und Peter Thier bündelt "das Wissen über die Grundlagen kognitiver Leistungen des Gehirns und ihrer krankheitsbedingten Störungen", wie die Autoren schreiben.



Die Studie zur Spülung des Gehörgangs bei Anosognosie finden Sie hier.

Über die Funktionen der Inselregion erschien eine Studie in der Fachzeitschrift Nature Review Neuroscience von Marc Wittmann.

3. Warum fühlen wir uns von Glitzerndem so angezogen?

Die Marketingforscherin Vanessa Patrick untersuchte neben der Anziehungskraft des Glanzes unter anderem auch, warum uns das Auspacken von Gegenständen so Freude macht und wie Menschen zum recyceln animiert werden können – mit süßen Motiven auf Mülleimern.



Die Studie von Richard Coss zum "Effekt reflektierender Oberflächen auf die Mundaktivität von Säuglingen und Kleinkindern" wurde 2003 im Ecological Psychology veröffentlicht.



In einem Fachartikel über die Ästhetik der nordaustralischen Yolngu beschreibt Howard Morphy bir'yun (Brillianz) als Effekt, "der abgesehen von individueller Prägung und neurophysiologischen Faktoren kulturübergreifend wirkt" und "in der Kunst der Yolngu so natürlich auftritt wie beim Glanz des Meeres in der Abendsonne."



Die Londoner Soziologin Rebecca Coleman befasst sich mit der kulturpolitischen Dimension des Glitzers. Ihr Buch "Glitterworlds" erscheint im April.



Nach oben Link Link zum Beitrag

Wer hat hier die Macht – und warum?

ZEIT WISSEN-Serie "Mein Wille geschehe", Teil 2

Schon Kleinkinder erkennen den Unterschied zwischen einem Anführer und einem Tyrann, schlossen italienische Psychologen aus ihrer Studie. Die Definition von Macht hat eine lange Geschichte. Byung-Chul Han hat ihr ein Buch gewidmet.

Fies, fieser, freundlich!

Wirken negative Gutachter mächtiger? Dazu führte Teresa Amabile eine Studie mit positiven und negativen Buchrezensionen durch. Die Psychologin Amy Cuddy und Kollegen klären in ihrem Aufsatz, welcher Führungsstil erfolgreicher ist.

Die sozialen Regelbrecher

Gerben Van Kleefs Fensterstudie zeigt: Soziale Regelbrecher wirken besonders mächtig. Wie jedoch der Bruch sozialer Normen wahrgenommen wird, hängt eng mit dem kulturellen Kontext zusammen, zeigt eine Studie in 19 Ländern.

Immer schön abstrakt

Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama – alle drei veränderten ihre Sprache während ihrer ersten Amtszeit, zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Electoral Studies. Abstrakte Sprache signalisiert Macht – aber auch mangelnde Handlungsorientierung, beweist Mauricio Palmeira. Mächtige sprechen lauter und höher, zeigen Forscher der San Diego State University.

Auch Schein ist Sein

Amy Cuddy hat über ihre Ergebnisse zum Power Posing einen TED-Talk gehalten. Später wurden ihre Ergebnisse scharf kritisiert: Forbes hat den wissenschaftlichen Streit zusammengefasst. Eine Metastudie von Cuddy bestätigte einen Großteil ihrer Ergebnisse (außer den kurzfristigen Effekt auf die Hormone). Der Körper beeinflusst den Geist und umgekehrt: Adam Galinsky fasst seine Erkenntnisse über das "Mind Priming" zusammen. Großes Selbstvertrauen strahlt auf die Handlungen ab, konnte Cameron Anderson bestätigen.

Chef mit Scheuklappen

Das Workplace Bullying Institute hat eine Befragung unter amerikanischen Arbeitern und Arbeiterinnen durchgeführt über Mobbing auf der Arbeit. Der größte Stressfaktor des Menschen: Social-Evaluative Threat. Mächtige reagieren unempfindlicher auf das Leid anderer, fand Gerben van Kleef heraus. Auf seinem Universitätsprofil (unter "Reaserch" der zweite Punkt "The psychology of power and hierarchy") hat er seine Ergebnisse zusammengefasst. Macht legt dem Träger gewissermaßen Scheuklappen an, zeigt Ana Guinote vom University College London. Vor allem, wenn Macht auf selbst wahrgenommene Inkompetenz trifft, werden Mächtige aggressiv. Die Motivation hinter der Macht – persönliche oder soziale – hat Auswirkungen auf das Testosteronlevel und damit auf die Aggressivität.

Die Kontrollillusion

Selbst geringe Macht verstärkt die Anfälligkeit für eine Kontrollillusion, zeigt ein Würfelexperiment von Nathanael Fast und Deborah Gruenfeld. Wer Beziehungen zu positiv sieht und sie nicht pflegt, fällt irgendwann vom Thron, zeigen Sebastien Brion und Cameron Anderson.

Mit fremden Federn

Noah Goldstein und Nicholas Hays schrieben über den Effekt der "scheinbaren Machtübertragung". Auch Stellvertretersiege, etwa bei Fußballfans, haben einen Einfluss auf den Testosteronspiegel. Beide Effekte zeigen sich jedoch nur bei Männern, wie Ian Robertson in seinem Buch "Macht – Wie Erfolge uns verändern" beschreibt.

Der Underdog-Effekt

Selbst geometrische Figuren lösen den Underdog-Effekt aus, zeigt ein Experiment der University of Richmond. Auch Verlierer können Wahlen gewinnen, zeigt eine Studie mit manipulierten Wahlergebnissen. Underdog-Markenbiografien erhöhen die Kundenbindung. Die Bibelstelle "David und Goliath" aus dem alten Testament kann man hier nachlesen. Die Fantasy-Romanreihe "Harry Potter" der englischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling verkaufte sich bisher rund 500 Millionen mal. Im Film "Rocky" verliert Rocky Balboa am Ende seinen großen Kampf – auch wenn viele Zuschauer sich anders erinnern.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Die Zumutung: 5G

An 5G scheiden sich, aus unterschiedlichen Gründen, die Geister. Für die einen ist es die Zukunft des Internets, das wahre Netz der Netze, für andere birgt es zuerst Risiken.

Einen Überblick über die Technologie und die möglichen Anwendungen der fünften Generation des Mobilfunknetzes geben unter anderem folgende Reports: ein gemeinsam von Fraunhofer-Forschern und Ingenieuren der Universität Paderborn verfasstes Whitepaper von 2019 sowie auf Englisch "A network of networks" der Marktforschungsagentur Deloitte (2017), "The Mobile Economy" des Verbands der nordamerikanischen Mobilfunkbetreiber GSMA (2019) und ein Whitepaper des Mobilfunkausrüsters Ericsson (2017).

Die derzeitigen Sicherheitsbedenken hat kürzlich der renommierte IT-Sicherheitsexperten Bruce Schneier in seinem Blog zusammengefasst. Der ehemalige Chef der US-Telekommunikationsaufsicht FDA, Tom Wheeler, hat für die Brookings Institution vor einigen Monaten in einem Aufsatz "neue Ansätze für die Cybersecurity" aufgrund von 5G angemahnt.

Die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs IPPNW hat im Oktober 2019 ein Moratorium für 5G gefordert, ausgehend vom Beschluss des IPPNW-Jahrestreffens im Mai 2019. Bereits 2017 hatten Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt im "5G-Apell" vor Gesundheitsrisiken durch die neue Technologie gewarnt. Hauptplattform der 5G-Gegner in Deutschland ist die Seite Diagnose:Funk. Die Seite izgmf.de wiederum setzt sich mit den Argumenten der Elektrosmog-Gegnern auseinander und ordnet hier die Diskussion um eine Studie zu den Gesundheitsgefahren von 5G ein.

Informationen zu Gesundheitsrisiken von Radiowellen, wie sie im Mobilfunk eingesetzt werden, bietet das Bundesamt für Strahlenschutz auf einer eigenen Themenseite an. Das Amt hat im September 2019 angesichts der Kritik außerdem eine Stellungnahme zu 5G abgegeben.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Innovation in Shenzhen: Was haben Sie denn so vor in Zukunft?

Scotty Allen, der König der Maker, veröffentlicht seine Videos auf dem Youtube-Kanal Strange Parts.

In dem Buch Learning from Shenzhen schreibt ein Autorenkollektiv über die Entwicklung Shenzhens von der Sonderwirtschaftszone bis zur modernen Megacity.

In Shenzhen Superstars berichtet der freiberufliche China-Korrespondent Johan Nylander über Entrepreneure und Innovatoren in Shenzhen.

Der ehemalige Chef von Google China beschreibt den Wettlauf Chinas und Amerikas in Sachen künstlicher Intelligenz in AI Superpowers. Mit der persönlichen Geschichte um seine Krebserkrankung. Sehr lesenswert.

Ein guter Startpunkt für Menschen, die das Innovationsökosystem von Shenzhen kennenlernen wollen, sind SZOIL.org, der Hardware Accelerator HAX, Shenzhen Valley Ventures sowie der Makerspace Troublemaker.

In diesem Youtube Video erklärt David Li von SZOIL die Entwicklung Shenzhens vom Paradies der Copycats zur Innovationsstadt.

Die AHK Greater China unterstützt Unternehmen, die in China Geschäfte machen wollen.

Über die Super-App WeChat hat Xifan Yang, die China-Korrespondentin der ZEIT, hier geschrieben.

KittenBot heißt das Startup von Zhang Huang. Microsoft empfiehlt dessen Gadget Meowbit.

Informationen zu internationalen Patentanmeldungen stellt die WIPO hier bereit.

Lässt sich Innovation von oben verordnen? Hier die Rede von Ministerpräsident Li Keqiang vom 10. September 2014. Im Fünfjahresplan der Zentralregierung für den Zeitraum 2016 bis 2020 taucht der Begriff Innovation (创新) mehr als 200-Mal auf.

In China ertrinken jedes Jahr mehr als 60.000 Menschen, in der Mehrzahl Kinder und Jugendliche, in diesem Alter ist Ertrinken die Todesursache Nummer eins.

In diesem Artikel beschreibt das Magazin MIT Technology Review die vier Entwicklungsphasen von Shenzhen.

Das Berliner Startup Soundbrenner hat eine Metronom-Uhr für Gitarristen, Schlagzeuger und andere Musiker erfunden. Sie wird von Fenda Technology produziert.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Ich bin In und du bist Ex

Der britische Soziologe Steven Lukes hat 2005 in der "Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought" im Schlusskapitel "Epilogue: The grand dichotomy of the twentieth century" Geschichte und Konzept von Links und Rechts zusammengefasst.

Der Soziologe Jan Fuhse zeigt in seinem Aufsatz "Links oder rechts oder ganz woanders? Zur Konstruktion der politischen Landschaft" (2004) einige interessante grafische Darstellungen, in denen das Links-Rechts-Schema, bezogen auf verschiedene Epochen, durch quer dazu liegende Achsen ergänzt wird.

Die zusätzliche Unterscheidung zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen hat der Soziologe Wolfgang Merkel unter anderem 2018 in dem Buchkapitel "Die populistische Revolte" beschrieben.

Empfehlenswert für historische Details zur Entwicklung der Konzepte Links und Rechts ist außerdem das Buchkapitel "Left and Right: Critical Junctures" von Joao Cardoso Rosas und Ana Rita Ferreira aus dem von ihnen herausgegebenen Sammelband "Left and Right: The Great Dichotomy Revisited" (2013).

Nach oben Link Link zum Beitrag

Die wilde 13

Die Münchner Gärtnerei Gaissmayer verschickt 250 heimische Wildstauden. In der "Pflanzensuche" kann man dazu einfach unter "Sonstige" nach "Heimische Wildstaude" filtern. Der Hof Berg-Garten verschickt ausschließlich Wildstauden. Die Kräuter- und Wildpflanzen-Gärtnerei Strickler verschickt Topfpflanzen und Samen und hat viele hilfreiche LInks. Die Firma Culinaris hat eigene Balkon-Saaten-Boxen und viel naturnahes Saatgut. Die Biologen Bernd Dittrich und Paul Westrich haben für die Kräutergärtnerei Syringa zwei Wildbienen-Saatgutmischungen konzipiert – für einjährige oder mehrjährige Stauden.

Die Datenbank des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) enthält Daten und Informationen zu Wildpflanzen und der Vegetation Deutschlands. Wer unsicher ist, wo welche Staude am besten steht, findet beim Garten-Kollektiv eine übersichtliche Auflistung. Naturgarten e.V., ein Zusammenschluss naturnaher Gärtner, hat auf seiner Website neben vielen Infos und Links auch Saatgut- und Büchertipps. Das ganze Interview mit Naturgartenplanerin Paula Polak von Naturgarten.org lesen Sie hier. Uwe Westphal spricht bei GEO.de unter anderem über die Forsythie. Die evangelische Nachrichtenwebsite chrismon hat viele weitere Tipps gesammelt. Reinhard Witt hat ein umfangreiches Buch über den Naturgarten geschrieben – mit viel Detailwissen und praktischen Tipps: "Natur für jeden Garten. 10 Schritte zum Natur-Erlebnis-Garten. Planung, Pflanzung, Tiere, Menschen, Pflege" (Verlag Naturgarten).

Nach oben Link Link zum Beitrag

Denkschulen: Hegel

Eine tolle neue Biografie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu dessen 250. Geburtstag hat der Philosoph und Hegel-Experte Klaus Vieweg geschrieben.

Eine gute und wunderbar zu lesende Einführung in Hegels Denken ist gerade von Sebastian Ostritsch bei Ullstein erschienen.