Manches Wissen wächst in verdammt hohen Gebieten. Trotzdem sollte man sich hin und wieder dorthin aufmachen, auch wenn es richtig anstrengend wird. Willkommen auf dem Pfad der Physiologie.

Gehen Sie erst los, wenn Sie die folgenden Grundlagen in Ihren Rucksack gepackt haben.

Am Fuße des Monte Tremalzo lümmeln sich die 654 Muskeln von Ingo Froböse auf einem Sofa. Der Tremalzo ist 1974 Meter hoch, und sein Rücken fügt sich auf der nordwestlichen Seite des Gardasees in eine Gebirgsgruppe, die nach dem schönen See benannt ist, an dessen Ufer sie gen Himmel ragt. Seit 40 Jahren verbringt der Sportwissenschaftler hier seine Sommerferien. Dann rennt er die Bergtrails rauf und runter, surft und rudert auf dem Gardasee, steigt aufs Rennrad oder aufs Mountainbike. Wie an einem strahlenden Sommertag vor 16 Jahren.