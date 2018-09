Ein Duell ist ein Kampf nach festgelegten Regeln. Wer Sieger ist, ist nach einem Duell klar: Der, der lebt – schon allein aus dem Grund, weil der andere keinen Anspruch mehr auf den Sieg erheben kann. Und so wirkt es abstrus, was sich heute in den Zeitungen abspielt: Sowohl die CDU wie die SPD erklären ihren Kandidaten zum Sieger – was zu erwarten war. Denn selbst, wenn einer der Beiden nur gestammelt hätte, Schweißflecken und Spuckefäden in Großaufnahme über die Bildschirme geflimmert wären – jede der Parteien hätte gesagt: Wir haben die besseren Konzepte vertreten und darum gewonnen. Darum wird die Ansicht des Volkes wichtiger. Bei den Umfragen fällt auf, dass zwar etwa die Hälfte den Kanzler vorne sah, dass sich aber vor allem stolze 20 Prozent nicht sicher sind. Die Journalisten sind sich relativ einig: Schröder war besser als Merkel, aber: Merkel war besser, als man Merkel eingeschätzt hätte. Ist das nun ein Sieg oder eine Niederlage für die Kandidatin? Spezialisten versuchen, die Körpersprache zu deuten. Die Kleidung, die Haltung, alles wird zum Thema. Den Inhalt haben die Medien glatt vergessen. Woran das liegt? Weder Frau Merkel, noch Herr Schröder haben irgendetwas gesagt, was nicht seit Langem bekannt war. Erfahrene Wahlveranstaltungsbesucher hätten jeden Satz mitreden können. Die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Solange die Kontrahenten nichts Neues bekannt geben, können die Medien auch nichts Neues schreiben. Ist das Duell also sinnlos? Keineswegs! Bei einer Umfrage gab fast die Hälfte der noch Unentschiedenen an, das Duell sei hilfreich für ihre Wahlentscheidung. Aber das liegt eben nicht Gesten, Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen – sondern an den Inhalten. Wie unterschiedlich die Beiden auftreten, das wissen auch politisch Uninteressierte. Wichtig sind die Inhalte! Auch wenn nichts neues dabei war: Wer kennt denn schon die Wahlprogramme? Wer hat denn die Analysen in den Tages- und Wochenzeitungen gelesen? Der anderthalbstündige Schlagabtausch ist die Gelegenheit, Politik knapp, pointiert und verständlich darzustellen – nicht für die, die täglich Zeitung lesen, aber für die, die eben nicht mehr als 90 Minuten für ihre Meinungsbildung aufwenden wollen. Auf dieser Grundlage wählen zu gehen ist allemal besser, als gar nicht wählen zu gehen.Von Christoph Herwartz