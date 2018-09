Dieses Thema wird im Zuender Forum diskutiert. Hier klicken



Der ersten Joint, die Freude am Kiffen, die Unsicherheit gegenüber Mädchen, der Schulfrust, die kiffende Clique, das Abgleiten in die Sucht. Amon beschreibt seine Wesensveränderung und die zunehmende Entfremdung von Elternhaus und Umwelt detailliert. Den Raubbau am eigenen Körper treibt er so weit, dass schließlich eine Psychose ausbricht. 2004 holt er sein Abitur nach und schreibt innerhalb von einem Jahr sein Buch. Heute ist Amon 21 Jahre alt und lebt in Hamburg.

In deinem Buch schilderst du den Moment, in dem du bemerkst, dass deine Freunde dich beklauen. Wie hast du diese Erkenntnis empfunden?

Dazu muss man meine Position in dieser Clique verstehen. Ich war immer unsportlich und galt eher als der Labersack. Auf der Schule gab es die Streber, die Undefinierbaren, zu denen gehörte ich, und die Cooleren und zu denen wollte ich gehören. Durch das Kiffen wurde ich zwar Teil dieser einer Kiffer-Clique, zugleich war ich aber auch da immer außen vor. Ich hatte nicht viele andere Freunde, o. k., ich hatte noch einen anderen Freund seit dem Kindergarten und einen, der der Sohn der besten Freundin meiner Mutter war, der ist aber eineinhalb Jahre älter als ich. Zum Teil war mir zwar klar, dass manche Typen in der Clique Idioten waren oder wir zusammen eine idiotische Dynamik entwickelten , aber ich fühlte mich wie in einer Zwickmühle. Mir war enorm wichtig eine Art Hip-Hop-Klischee zu erfüllen, cool sein eben. Und obwohl sie mich beklaut hatten, wollte ich zu ihnen gehören. Sie waren mir wichtig. Heute sehe ich ein, dass das Teil meiner Schwäche und hilflosen Unbewusstheit war.