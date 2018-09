Inhalt Seite 1 — Auf beiden Seiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon immer war es schwierig, im Nahost-Konflikt zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Aber seit einiger Zeit gibt es massenhaft Weblogs, die uns die Wahrheitsfindung erleichtern. Aber ersparen sie uns wirklich den kritischen Blick?

In der Google-Blogsuche finden sich etwa zum Suchwort „Lebanon“ tausende Einträge.Blogger beider Seiten schildern darin unglaublich detailliert, was um sie herum passiert und wie sie sich fühlen. Das Spektrum reicht von der akribischen Aufzählung sämtlicher Bombeneinschläge über Hetzparolen bis hin zu zynischen Beschreibungen des Kriegsalltags.

Jamal (27) aus Beirut erzählt zum Beispiel, wie schnell man sich an den Krieg gewöhnt: „Meine Schwester, die in der ersten Nacht unkontrolliert geweint hat, schläft nun selbst während der Detonationen durch, obwohl sie lauter und häufiger werden.“ Olah (24) aus Jerusalem, die gerade erst nach Israel eingewandert ist, schreibt : „Die Hisbollah hat ihr Hauptquartier und ihre Waffenlager absichtlich inmitten von Ballungsräumen errichtet, um sicherzustellen, dass es mehr zivile Verluste gibt und damit mehr Funktionäre von diesem Unverhältnismäßigkeits-Quatsch reden.“

Ramzi (27) , der wie Jamal in Beirut wohnt, beklagt sich, ein Konvoi mit neuen Krankenwagen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sei von israelischen Kampfflugzeugen beschossen worden. Als Beweis zeigt er das Bild eines zerstörten weißen Wagens, der mit dem Roten Halbmond versehen ist, dem muslimischen Gegenstück zum Roten Kreuz. „Eine Ärztin, die ich kenne, ist in Beirut zurückgeblieben. Währenddessen ist der Rest ihrer Familie in die Sicherheit ihres Dorfes im Süden geflohen. Sie aber wollte ihre Pflichten in ihrem Krankenhaus nicht vernachlässigen“, schreibt Ramzi. Die Sicherheit war trügerisch: „Letzte Nacht wurden ihr Vater, ihre Mutter, ihr Bruder und ihre Schwester in einem Raketenangriff getötet. Ihre ganze Familie wurde mit einem ‚uups’ zum Kollateralschaden.“

Im Gegensatz zum öffentlich vorherrschenden Bild stehen aber nicht alle Libanesen hinter der Hisbollah: „Da gibt es diese Leute, die wir in ihrem kleinen Hafen des Hasses und der mörderischen Ideale uneingeschränkt gedeihen lassen. Und es gibt uns, verängstigt und unfähig, wie wir versagen, den Finger auszustrecken und uns zu beschweren“, schreibt Fouad (31) aus Beirut. Einen breiteren Überblick zu bekommen, ist auch für Olah aus Jerusalem einer der wichtigsten Vorteile der Blogs. „Die Leute bekommen die rohen Geschichten von denjenigen, die das Ganze tatsächlich durchleben“, schreibt sie dem ZUENDER per E-Mail.