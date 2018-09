Junge Menschen mit Fliegerbrillen lungern auf den Stufen herum, tippen in ihre iBooks und trinken Coke Zero. Ältere Menschen mit weißem, wirrem Haar sprechen in verschiedenen Sprachen in ihr Telefon. Über Lautsprecher läuft House, eine junge Frau erörtert Latin Musik am Beispiel von Jennifer Lopez und Shakira. Das verwundert, denn mit Mainstream Pop hat die Popkomm laut Line-Up Jahr wenig zu tun. Dann beginnt das Mädchen sich über Jennifer Lopez und Shakira lustig zu machen. Das Bild stimmt wieder.