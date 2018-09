Montag: Wasser zu Blut

Moses hängt im Himmel rum, gefrustet. Ihn plagt eine Profilneurose. "Früher war ich wichtig. Früher war ich Führer, habe mein Volk aus Ägyptenland befreit. Seitdem bin ich tatenlos. Seit zigtausend Jahren…" Er schlurft zu Gott. Der sagt: "Wie wär’s denn, Möse, wenn du deine alten Plagen noch mal plagiierst!" Und denkt: "Was anderes als eine ABM kann ich dem abgehalfterten Helden nicht mehr offerieren." Rasch frischt Gott Moses’ Wissen auf. Der frohlockt. Und wählt dieses Mal Europaland statt Ägypten.

Noch am selben Tag verwandelt er alles Wasser zu Blut. Und die Fische in allen Gewässern sterben, und die Flüsse stinken. Und es ist Blut in ganz Europaland; in allen Spaßbädern, allen Meeren, allen Toilettenkästen, allen Zimmerspringbrunnen. Mineralwasser wird zu Mineralblut, Wasserköpfe zu Blutköpfen, und überall blühen Blutlilien. Die Menschen kotzen und würgen. Nur die Transsylvanier und der Kannibale von Rothenburg freuen sich. Und die Egel und Zecken, sie werden groß wie Ballons. Aber Moses, das Schauspiel beendend, denkt: "Das ödet mich an. Ich will die Plagen lieber ins Zeitgenössische wenden. Ich will die Menschen da packen, wo ihre Ängste sind!"

Dienstag: Kofferbomben

Und Moses tauscht die Frösche der zweiten Plage gegen Kofferbomben aus. Sie kriechen aus allen Erdlöchern, aus allen Gullideckeln, dass ganz Europaland vor Kofferbomben wimmelt. In jedes Kaufhaus huschen sie, in jeden U-Bahn-Schacht, in jedes Stadion, und lassen sich nieder überall, wo Geselligkeit herrscht. Und sie ticken im Takt der Städte, dass niemand sie wahrnimmt. Plötzlich explodieren sie und vernichten alle Menschenmassen. "Krawumm!", lacht Moses und entsorgt die rauchenden Kofferleichen im Schilfmeer der Ostsee.

Mittwoch: Klimakollaps