Der Ausflug zu McDonalds wirkt wie ein normales Familienleben: Mutter, Großmutter, jede Menge Kinder und ein Tisch voller Burger. Doch plötzlich steht Mutter Rita auf, schleicht sich nach draußen und kommt nicht wieder. Ihre fünf Kinder hat sie einfach sitzengelassen.

In Madonnen , dem neuen Film von Maria Speth, unterläuft eine Mutter alle Ideale des Mutterseins. Sie driftet ziellos durchs Leben, landet wegen Diebstählen im Gefängnis, die Kinder interessieren sie nur am Rande. Gespielt wird sie von Sandra Hüller, die allmählich zur Expertin für extreme Frauenrollen wird. In Requiem spielte sie eine streng gläubige Studentin, die sich von Dämonen verfolgt glaubt. Für diese Rolle wurde die 28-jährige mit dem Bayerischen Filmpreis, dem Deutschen Filmpreis und auf der letzten Berlinale mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Stefanie Büther sprach mit ihr über schlechte Mütter und wie man sie spielt.

Was hat dich an Madonnen gereizt?