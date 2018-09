Ich konnte nicht schlafen. Seit Monaten hatte ich eine Leere im Bauch, doch heute Nacht schien sie entzündet. Es schmerzte und ich konnte nur noch an dieses Loch denken. Es brannte sich ein und zehrte mich auf. Ich hatte keine Schlaftabletten und weder Milch, Baldrian noch Jägermeister gaben mir Frieden. Ich rauchte Zigaretten und starrte auf die Glut. Die Fensterläden schlugen gegen die Hausmauer. Rote Sonnenstrahlen stachen durch die Jalousien. Irgendwann stand ich auf, zog sie hoch und blickte aus dem Fenster. Der Tag war angebrochen. Der Wald hinter der Wiese stand in Flammen.

Panik kroch aus dem Loch im Bauch in meine Kehle. Ich griff nach dem Laptop und gab in der Suchleiste "Waldbrand" ein. Wo war das Handy? Ich irrte aus dem Zimmer und stieß mir den kleinen Zeh an meinem Koffer. Fluchend hielt ich mir den Fuß und sah Zigaretten auf dem Tisch liegen. Ich steckte mir eine an und ging durch die Küche in den Garten. Mir stockte der Atem - die Luft war Gift. Ein Wildschwein brach durch den Holzzaun, schlitterte in den Gartenteich, kam schnaubend wieder herausgeschossen, zerschmetterte den Zaun auf der anderen Seite und verschwand in die Straße. Der Himmel war schwarz von Krähen auf der Flucht vor dem Feuer.

Am Wegkreuz auf dem Hang saß ein Mann auf einem großen Stein. Er hatte eine Gitarre auf den Knien. Unter dem Knacken der Hölzer und dem Brodeln des sterbenden Waldes schwangen leise ein paar Akkorde durch den Wind. Er spielte und sah auf den Waldbrand.

Ich ging aus dem Garten zu ihm hin und sprach ihn an. "Wer bist du?" Er wandte den Kopf zu mir und sagte: "Ich bin der Gitarrenmann." "Hast du keine Angst vor dem Feuer?" Er lachte. "Nein. Da wo ich herkomme, ist es sehr heiß. Sieh dir diesen prächtigen Brand an. Ein gesunder, alter Laubwald, der lichterloh in Flammen steht. Ist das nicht romantisch?" "Ich erkenne dich wieder. Du bist Leonard Cohen. Du siehst genau so aus wie auf dem Cover deiner ersten Platte. Was zum Teufel machst du hier?" Cohen lachte. Dann blickte er mich lange nachdenklich an. "I’ve come to get you, my friend." Mit diesen Worten fing er an, auf der Gitarre zu zupfen und er sang:

And when he knew for certain

Only drowning men could see him

He said 'All men will be sailors then

Until the sea shall free them'

Mir kamen die Tränen. Ich hatte diesen Song seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gehört und spürte wie eine längst vergessene Ruhe in meinem Körper Einzug erhielt, wie eine Welle der Erleichterung, ein echtes Gefühl der Freude und der Gewissheit durch meine überreizten Nervenbahnen sprudelte. Er stellte die Gitarre ab. Ich schluckte und fühlte mich wieder leer. Wie rauchten meine Zigaretten und sahen auf das Feuer, das näher kroch, und er sprach: "We should go. Your time’s up." "Kann ich noch jemanden anrufen?" "Sure. Go ahead." Ich rief meine Eltern an und sie weinten. Cohen fuhr seinen roten Datsun Cherry vor. Meine Eltern fuhren dieses Auto Anfang der Achtziger. Nur ein rechter Seitenspiegel. Er öffnete von innen die Beifahrertür. "Get in, son."