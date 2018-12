Inhalt Seite 1 — Passen die Schuhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir sitzen beide im Schneiderstitz auf einer Bank, an einem zu kühlen Sommerabend und sie sagt ohne jeglichen Zusammenhang: Soll ich dir die Geschichte von meinen Schuhen erzählen? Ich sage nichts ahnend ja. Wann fängt man eine Geschichte schon mal so an?

Sie erzählt, wie sie beim Schuster war. Wie der Schuster sich die Schuhe angeguckt hat und meinte: Da lässt sich noch was machen, dass Sie die noch einige Tage tragen können, aber ich würde es Ihnen nicht raten. Die sind eigentlich hinüber.

Wie sie die Schuhe für nur zehn Euro hat schustern lassen.

Wie sie schon vor längerem in Machu Picchu in Peru war. Wie sie dort oben eine Deutsche kennengelernt hat. Wie die Sohle ihres Wanderschuhs gebrochen ist.

Wie sie die Deutsche kurz darauf wiedergesehen haben. Offensichtlich aufgelöst. Wie sie sie gefragt hat, was los ist. Wie die Frau ihr wortlos den Brief gereicht hat, den sie von der Aufsicht hatte, die dafür zuständig ist, die Besucherzahlen zu kontrollieren.