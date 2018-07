Bücher:

Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit.

http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Prinzip-Menschlichkeit-Warum-wir-von-Natur-aus-kooperieren/Joachim-Bauer/e230156.rhd

Der Freiburger Medizinprofessor Joachim Bauer beschreibt gut verständlich die neurowissenschaftlichen und genetischen Aspekte der Kooperation.

Friederike Potreck-Rose: Von der Freude, den Selbstwert zu stärken.

http://www.klett-cotta.de/buch/Klett-Cotta_Leben!/Von_der_Freude_den_Selbstwert_zu_staerken/13262

Ratgeber mit Übungen.

Astrid Schütz: Je selbstsicherer desto besser? Licht und Schatten positiver Selbstbewertung.

http://www.beltz.de/de/psychologie/fachbuch/titel/je-selbstsicherer-desto-besser.html

Die Psychologieprofessorin von der Universität Bamberg, hat in ihrem Buch die Theorien zur Selbstbewertung anschaulich zusammengefasst.

Studien:

Philipp Rettler & Stephanie Göll: Anerkennung und Kritik als Erfolgskriterium moderner Personalführung http://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/issue/view/13

Zusammenfassung einer Studie zu Gruppenzwang im Vorschulalter von Daniel Haun und Michael Tomasello, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig:

http://www.mpg.de/4611532/gruppenzwang_vorschulalter

Alison Wismer Fries et al: Early experience in humans is associated with changes in neuropeptides critical for regulating social behaviour. (Studie dazu, wie frühkindliche Erfahrungen unsere Reaktion auf Anerkennung prägen.) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1287978/pdf/pnas-0504767102.pdf

Internetlinks:

Interview mit dem Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth über die Psyche von Macht-Junkies: http://www.schimmeck.de/Texte/wirth.htm

Weitere Experten:

Ansprechpartner, die im Text nicht erwähnt werden:

Daniel Haun, Psychologe am Max-Planck-Institut für vergleichende Anthropologie in Leipzig, untersucht unter anderem Gruppendruck.

Claas-Hinrich Lammers, Psychiater an den Asklepios Kliniken in Hamburg, behandelt Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.

Jürgen Wegge, Professor für Sozialpsychologe an der TU Dresden, forscht zu Anerkennung am Arbeitsplatz.



